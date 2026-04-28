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mercoledì 29 aprile 2026 | ore 02:12

San Giorgio coi bersaglieri!

La consegna simbolica del Cero Pasquale e la presenza della Fanfara dei Bersaglieri hanno reso speciale la mattinata di festa.
Bernate Ticino - Bersaglieri a San Giorgio 2026

Una giornata vissuta con partecipazione e sentimento quella di domenica 26 aprile a Bernate Ticino, dove la comunità si è ritrovata per celebrare la solennità di San Giorgio, patrono a cui è dedicata la chiesa del paese. Un appuntamento che ogni anno richiama fedeli, famiglie e associazioni, rinnovando il legame tra tradizione religiosa e vita della comunità.

Nel corso delle celebrazioni, l’Amministrazione Comunale ha voluto rinnovare un gesto simbolico particolarmente significativo: la consegna del Cero Pasquale da parte del sindaco Alessio Ottolini al parroco don William. Un dono che rappresenta la vicinanza dell’istituzione civile alla parrocchia e alla comunità bernatese, ma anche un segno concreto di collaborazione e sostegno reciproco.

La cera donata verrà infatti utilizzata durante tutto l’anno liturgico, accompagnando i momenti più importanti della vita della comunità cristiana. Un gesto semplice, ma carico di significato, che testimonia l’importanza del dialogo e della collaborazione tra realtà civili e religiose del territorio.

A rendere ancora più intensa ed emozionante la mattinata è stata la presenza della Fanfara dei Bersaglieri di Magenta, che con la propria musica e il tradizionale entusiasmo ha accompagnato la celebrazione, regalando ai presenti un momento particolarmente coinvolgente e sentito.

Una festa che ha saputo unire spiritualità, memoria e senso di appartenenza, confermando ancora una volta il valore delle tradizioni locali come occasione di incontro e condivisione per tutta la comunità.

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