Contenitori rifiuti, al via la sostituzione: servizio gratuito per i cittadini

Un’iniziativa per migliorare la raccolta differenziata e garantire maggiore efficienza sul territorio.

È in corso a Bernate Ticino la campagna di sostituzione dei contenitori per la raccolta differenziata non conformi o danneggiati. Un intervento concreto, promosso dal Comune in collaborazione con il Consorzio dei Navigli, che punta a migliorare la qualità del servizio e a rendere ancora più efficace la gestione dei rifiuti.

L’operazione riguarda tutti quei contenitori che non rispettano gli standard richiesti – ad esempio perché non forniti dal gestore – oppure risultano usurati. In questi casi, il personale incaricato provvede ad applicare un apposito adesivo che segnala la necessità di sostituzione, rendendo immediatamente riconoscibili i bidoni da rinnovare.

Per i cittadini, la procedura è semplice e completamente gratuita. È infatti possibile ritirare il nuovo contenitore consegnando quello segnalato presso il Comune di Bernate Ticino, in Piazza della Pace, ogni mercoledì dalle 9.30 alle 10.30. In alternativa, ci si può recare alla sede del Consorzio dei Navigli ad Albairate, in via C. Battisti 2, nei giorni di lunedì e mercoledì dalle 16.00 alle 18.00 oppure il giovedì dalle 10.00 alle 13.00.

Un servizio pensato per agevolare i cittadini e favorire comportamenti corretti nella raccolta differenziata, contribuendo così alla tutela dell’ambiente e al decoro del paese. Per eventuali informazioni o chiarimenti è possibile contattare il gestore al numero 02 94921163.

Un piccolo gesto che, grazie alla collaborazione di tutti, può fare la differenza per la qualità della vita della comunità.

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