Il design incontra la magia

A Milano arriva “Home Fairy Home” ispirata alle Winx. Mostra a ingresso gratuito a Palazzo Lombardia: oltre cento opere tra installazioni e creatività giovane.

A Milano il design si tinge di magia. Ha aperto oggi, nello spazio IsolaSET di Palazzo Lombardia, la mostra “Home Fairy Home”, un progetto originale che porta l’universo delle Winx dentro gli spazi della quotidianità, trasformando la casa in un luogo creativo, pop e contemporaneo.

L’esposizione, ideata da Rainbow in collaborazione con Regione Lombardia, Politecnico di Milano e Poliarte di Ancona, propone un percorso immersivo tra oltre cento opere, tra installazioni, prototipi e ambientazioni multimediali. Un viaggio che unisce fantasia e progettazione, dimostrando come anche il design possa diventare racconto e suggestione.

"Crediamo profondamente nella cultura e nell’arte – ha dichiarato il presidente della Regione Lombardia Attilio Fontana – e sosteniamo con convinzione iniziative capaci di valorizzare talento e creatività. Questa mostra rappresenta un progetto di grande fascino, con un respiro che va oltre i confini nazionali".

Al centro dell’iniziativa c’è proprio l’incontro tra mondi diversi: quello iconico delle Winx, amatissimo da intere generazioni, e il linguaggio del design contemporaneo. "Home Fairy Home non parla semplicemente di oggetti, ma di persone – ha spiegato Iginio Straffi, presidente e CEO di Rainbow –. È un progetto dedicato a chi è cresciuto con le Winx e oggi desidera portare quella magia nella vita quotidiana".

Il risultato è una reinterpretazione originale degli spazi domestici, dove ogni elemento prende ispirazione da identità e personalità dei personaggi, trasformando la fantasia in progetto concreto. Come sottolinea il curatore Dario Gulli, "la fantasia non resta racconto, ma diventa progetto".

Protagonisti anche i giovani: oltre cento studenti hanno partecipato attivamente alla realizzazione delle opere, lavorando a stretto contatto con artisti e aziende. "È stata un’occasione preziosa per mettersi alla prova su un immaginario forte e coinvolgente", ha spiegato il professor Michele Capuani di Poliarte, mentre Luca Fois del Politecnico di Milano ha definito la mostra "un’opera collettiva pop di grande qualità creativa".

“Home Fairy Home” è visitabile gratuitamente nello spazio IsolaSET di Regione Lombardia, in Piazza Città di Lombardia, dal 17 al 26 aprile (dalle 11 alle 21) e dal 27 aprile all’8 maggio (dalle 11 alle 20). Un’occasione per immergersi in un’esperienza che unisce creatività, emozione e innovazione, parlando a tutte le generazioni.

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