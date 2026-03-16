Digital Design Days presenta un format ampliato con tre palchi paralleli, fino a 100 speaker internazionali e contenuti che esplorano il futuro del design, della creatività e dell'intelligenza artificiale.

Digital Design Days (DDD), il principale evento italiano dedicato al design e all'innovazione digitale, festeggia il suo decimo anniversario con un'edizione straordinaria che si terrà dal 7 al 9 maggio 2026 presso il Superstudio Village di Milano.

Nato nel 2016 come evento indipendente, Digital Design Days è cresciuto fino a diventare il punto di riferimento globale per la comunità del design digitale, con oltre 4.000 professionisti attesi per questa edizione celebrativa. Con un tasso di ritorno del 68% e il 78% di decision-maker tra i partecipanti, Digital Design Days si conferma come hub strategico di riferimento per designer, creativi, brand manager e innovatori da tutto il mondo. Negli anni, i Digital Design Days si sono affermati come punto di riferimento per la comunità globale del design digitale, un incontro dal vivo con migliaia di professionisti da tutti i continenti, menti brillanti e brand innovativi. Definito da Google come "uno fra i 3 eventi più autorevoli e attesi a livello globale", Digital Design Day ha attirato nelle edizioni precedenti oltre 14.000 partecipanti da 126 paesi.

Per l’edizione del decennale, Digital Design Days rafforza inoltre la propria visione strategica grazie alla partnership in esclusiva per il prossimo triennio con Dreel Holding Live Entertainment, la neonata Factory Hub nel mercato della Live Communication fondata da Davide Bertagnon, in qualità di Advisor & Engagement Partner. La partnership mira a consolidare Digital Design Days come piattaforma ibrida tra evento, contenuto e sistema relazionale per brand, imprese e community creative.

Per celebrare questo traguardo storico, Digital Design Days presenta un format ampliato con tre palchi paralleli, fino a 100 speaker internazionali e contenuti che esplorano il futuro del design, della creatività e dell'intelligenza artificiale.

L’AI e le tecnologie emergenti saranno al centro di casi reali che mostrano come stanno già trasformando creatività, design, produzione e modelli di business.

​"Questa edizione rappresenta molto più di un anniversario – afferma Filippo Spiezia, Founder, Curator & Executive Creative Director di Digital Design Days – Stiamo celebrando 10 anni di eccellenza mentre guardiamo al futuro. Non è solo una reunion, ma un momento chiave per riunire la comunità globale del design digitale - creativi, agenzie, brand, startup, investitori e talenti emergenti - per un'esperienza immersiva e trasformativa".

“Nei Digital Design Days e, soprattutto, nel genio del suo founder Filippo Spiezia, abbiamo da subito intravisto delle enormi potenzialità strategiche e di posizionamento, un settore nuovo, intrigante, in grande espansione e di grande attualità. Un linguaggio nuovo, accattivante e sempre più presente in molte aziende e brand di riferimento non solo a livello internazionale. Tra me e Filippo c’è stata da subito grande sintonia, ci siamo scelti a vicenda per il prossimo triennio consapevoli entrambi delle nostre capacità. I Digital Design Days sono stati la prima scelta strategica nel 2026 per Dreel Holding Live Entertainment, un nuovo asset da consolidare nel mercato sotto la guida di Monica Magnoni, Chief Strategy & Innovation Officer di Dreel Holding Live Entertainment, che ci darà grandi soddisfazioni nel mercato della Live Communication” dichiara Davide Bertagnon, Founder&Ceo di Dreel Holding Live Entertainment.

Tra i nomi già confermati per Digital Design Days figurano alcune delle menti più brillanti del panorama internazionale del design, creatività e innovazione come Stefan Sagmeister (Designer austriaco leggendario, due volte vincitore del Grammy Award), Wesley ter Haar (Chief AI Officer di Monks - Co-fondatore di una delle più grandi creative company globali), Georgia Lewis Anderson (Pioniera dell'AI conversazionale, ha lavorato su Cortana (Microsoft), Google Assistant e su progetti AI per i principali player tecnologici), Chiara Diana (VP & Chief Design Officer di Frog – Guida team multidisciplinari su progetti complessi per grandi organizzazioni integrando design, tecnologia e-business), Marina Willer (Partner di Pentagram - Prima donna partner dello studio di design più prestigioso al mondo) ed Emily Rickard (CEO di BUCK - Guida una delle creative company più innovative al mondo).

L'evento gode del patrocinio del Comune di Milano (Direzione Innovazione Tecnologica e Digitale), del Politecnico di Milano (Scuola di Design) e dell'ADCI (Art Director Club Italiano).

Tra i partner già confermati per DDD26 figurano tra gli altri Figma e Canva, leader globali negli strumenti di design e creatività, PwC Italy quale Innovation Partner e Cuadro come AI Partner.

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