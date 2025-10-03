meteo-top

L’Università Carlo Cattaneo – LIUC tra i partner di MUSA

La vocazione imprenditoriale e applicativa di LIUC si intreccia con la missione di Musa, che promuove progetti di ricerca e sviluppo su urban sustainability.
Castellanza - Anna Gervasoni

L’Assemblea dei Soci di MUSA di ieri giovedì 2 ottobre, alla presenza della Presidente dell’ecosistema, professoressa Giovanna Iannantuoni, e della rettrice professoressa Anna Gervasoni, ha ufficializzato l’adesione dell’Università Carlo Cattaneo – LIUC al network dei partner di MUSA Scarl, la società che opera come soggetto attuatore dell’Ecosistema dell’Innovazione finanziato dal Ministero dell’Università e della Ricerca nell’ambito del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza e che raccoglie al proprio interno università, enti di ricerca, istituzioni, imprese e fondazioni.
L’ingresso di LIUC rappresenta un passaggio di grande rilievo che consolida il ruolo di MUSA come piattaforma nazionale per l’innovazione sostenibile e apre nuove prospettive di collaborazione tra il mondo accademico e il sistema produttivo. L’ateneo, nato nel 1991 su iniziativa dell’Unione degli Industriali della Provincia di Varese e fortemente orientato alla formazione economico-manageriale e ingegneristica, porta in dote competenze accademiche e una tradizione di stretta connessione con le imprese e il territorio.

Grazie a questa alleanza, la vocazione imprenditoriale e applicativa di LIUC si intreccia con la missione di Musa, che promuove progetti di ricerca e sviluppo su urban sustainability, data science, tecnologie e società. La sinergia tra le due realtà consentirà di coniugare rigore scientifico e sperimentazione operativa, offrendo agli studenti e ai ricercatori opportunità di partecipare a progetti concreti di innovazione, e al contempo garantendo a MUSA l’accesso a un know-how accademico capace di rafforzare la qualità e l’impatto delle sue iniziative.

La rettrice della Università Carlo Cattaneo - LIUC, Anna Gervasoni commenta: “LIUC è onorata di far parte di Musa dove porterà il proprio contributo di ricerca e di connessione col mondo dell'impresa e della finanza”.
“L’ingresso di LIUC tra i partner di MUSA rappresenta un passo importante per il nostro ecosistema, perché rafforza la rete di competenze accademiche e consolida il legame con il tessuto imprenditoriale del territorio – ha dichiarato la Presidente Giovanna Iannantuoni - MUSA nasce per connettere università, imprese e istituzioni in una visione comune di innovazione e sostenibilità: la collaborazione con un ateneo come LIUC, con la sua vocazione manageriale e la sua attenzione al mondo produttivo, ci permette di trasformare ancora di più la ricerca in valore concreto per le comunità e per il Paese”.

