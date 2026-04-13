Giovani protagonisti

Oltre 400 giovani da tutta Italia per il Raduno Nazionale dei Consigli Comunali dei Ragazzi: idee, confronto e futuro condiviso.

Da domani, 14 aprile, Inveruno diventa il cuore pulsante della partecipazione giovanile. Saranno infatti circa 400 i ragazzi provenienti da tutta Italia che prenderanno parte al Terzo Raduno Nazionale dei Consigli Comunali dei Ragazzi, un appuntamento che mette al centro le nuove generazioni e il loro ruolo attivo nella società.

Per due giorni, tra Inveruno e Marcallo con Casone, i giovani amministratori si confronteranno su temi importanti, portando esperienze, idee e proposte concrete per costruire il futuro. Un’occasione preziosa non solo per conoscersi, ma anche per crescere insieme, rafforzando il senso di cittadinanza e responsabilità.

Il titolo dell’iniziativa è già un programma: “Oggi idee, domani scelte. Dai pensieri all’azione – insieme per cambiare” . Parole che raccontano lo spirito di un evento capace di trasformare il confronto in azione concreta.

Il programma prevede momenti istituzionali, incontri e attività laboratoriali. Si parte martedì pomeriggio con la cerimonia ufficiale al Cinema Teatro Brera, seguita dalla presentazione delle delegazioni e da un momento di memoria dedicato a Giulio Regeni. Il giorno successivo spazio ai tavoli di lavoro su temi come democrazia partecipata, scuola e inclusione sociale, per poi arrivare alle relazioni finali e al passaggio simbolico del testimone tra le edizioni del Raduno .

Un’iniziativa che coinvolge scuole, istituzioni e territori, con il patrocinio anche delle più alte cariche dello Stato, e che conferma come i giovani possano essere veri protagonisti del cambiamento.

Inveruno, per due giorni, non sarà solo un luogo di incontro, ma un laboratorio di futuro: dove le idee prendono forma e diventano scelte condivise. Perché il domani, qui, comincia davvero oggi.

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