Servizio attivo da aprile per i cittadini senza medico di base: accesso libero alla Casa di Comunità per i cittadini di Cuggiono, Arconate, Bernate Ticino, Buscate e Inveruno.

Un servizio concreto per rispondere a un bisogno sempre più diffuso sul territorio. A partire dal mese di aprile, a Cuggiono entra in funzione l’Ambulatorio Medico Temporaneo (AMT), pensato per garantire assistenza ai cittadini rimasti senza medico di medicina generale.

L’iniziativa, promossa nell’ambito dell’ASST Ovest Milanese, riguarda non solo Cuggiono ma anche i comuni di Arconate, Bernate Ticino, Buscate e Inveruno. Un bacino ampio, quindi, che potrà contare su un punto di riferimento sanitario accessibile e vicino.

L’ambulatorio sarà attivo presso la Casa di Comunità di Cuggiono, all’interno dell’Ospedale in via Badi 4, nello specifico al Padiglione 67 – Ambulatorio n. 9. L’accesso è libero, ma riservato esclusivamente ai pazienti senza medico di base.

Per il mese di aprile sono già stati definiti giorni e orari di apertura, distribuiti tra mattine e pomeriggi per offrire maggiore flessibilità agli utenti. Resta comunque importante verificare eventuali aggiornamenti consultando il sito ufficiale dell’ASST Ovest Milanese, nella sezione dedicata alla scelta e revoca del medico.

Il servizio si configura come una risposta temporanea ma fondamentale, in attesa di una soluzione stabile per la carenza di medici di base. Un presidio che punta a garantire continuità assistenziale e vicinanza ai cittadini, evitando che restino privi di cure.

È inoltre attivo, oltre agli orari dell’ambulatorio, anche il servizio di continuità assistenziale (ex guardia medica) a Buscate, per le fasce serali, festive e prefestive.

Un passo importante per il territorio, che conferma l’impegno delle istituzioni sanitarie nel tutelare il diritto alla salute e nel dare risposte concrete alle esigenze della comunità.

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