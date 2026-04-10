Strade più sicure e segnaletica rinnovata

Interventi per 350mila euro nel 2026: lavori mirati, programmazione e più efficienza nella gestione.

Magenta continua a investire sulla qualità e sulla sicurezza delle proprie strade. È stato infatti approvato dalla Giunta comunale il progetto esecutivo per i lavori di manutenzione straordinaria previsti nel 2026, illustrato dal Vicesindaco e Assessore ai Lavori Pubblici Enzo Tenti.

Un primo intervento significativo, dal valore complessivo di 350mila euro, interesserà circa 10mila metri quadrati di superficie stradale, concentrandosi sulle arterie che presentano le maggiori criticità. Nel dettaglio, i lavori riguarderanno via Milano, nel tratto compreso tra via Cimarosa e via Dei Mille, via Isonzo dal civico 40 fino a via Don Barbieri e via Fornaroli tra via Mazzini e via Turati.

“Il progetto prevede interventi di manutenzione completa delle strade, in continuità con il programma già avviato nel 2025, con il rifacimento dell’asfalto nei tratti più deteriorati. Non si tratta di semplici ‘toppe’: ogni strada sarà completamente rinnovata per garantire una pavimentazione uniforme, sicura e duratura nel tempo”, ha spiegato il Vicesindaco.

Accanto agli interventi sull’asfalto, grande attenzione sarà dedicata anche alla segnaletica. Da gennaio, infatti, la gestione è passata dalla Polizia Locale all’Ufficio Tecnico, una scelta che punta a migliorare l’organizzazione e l’efficacia degli interventi. “Questo passaggio consente di concentrare in un unico ufficio la gestione di strade e segnaletica, ottimizzando tempi e controlli e permettendo alla Polizia Locale di dedicarsi maggiormente al presidio del territorio”, ha aggiunto Tenti.

È già stato avviato un Piano della Segnaletica che prevede il rifacimento e l’aggiornamento di cartelli e strisce pedonali, sia nelle vie interessate dai lavori sia in quelle che non necessitano di asfaltatura ma richiedono comunque interventi. L’obiettivo è chiaro: migliorare sicurezza e visibilità, rendendo la segnaletica sempre più leggibile ed efficace.

La strategia adottata dal Comune si basa su una programmazione per zone, con squadre e mezzi concentrati in aree specifiche per ridurre tempi e costi, garantendo al contempo interventi costanti e diffusi su tutto il territorio. “Si tratta di un percorso continuo che evita interventi emergenziali e assicura una manutenzione più efficiente nel tempo”, ha sottolineato il Vicesindaco.

Nel dettaglio, l’investimento per le asfaltature sarà distribuito con circa 121mila euro su via Milano, 95mila euro su via Isonzo e oltre 52mila euro su via Fornaroli. A questi si aggiungono 100mila euro destinati alla segnaletica per l’intero 2026.

Un piano concreto che guarda alla sicurezza quotidiana dei cittadini e alla qualità dello spazio urbano, con interventi mirati e una visione di lungo periodo.

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