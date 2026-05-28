Troppo caldo al Fornaroli

Con la prima forte ondata di caldo, diversi cittadini raccontano situazioni difficili tra il quarto e il settimo piano dell’ospedale di Magenta. Pazienti sudati, stanze roventi e personale già al lavoro per sollecitare una soluzione.

La prima vera ondata di caldo della stagione si sta facendo sentire con forza anche all’interno dell’Ospedale Fornaroli di Magenta. In questi giorni, infatti, diversi cittadini hanno segnalato alla nostra redazione situazioni definite “preoccupanti” e di non semplice gestione, in particolare in alcuni reparti collocati tra il quarto e il settimo piano della struttura.

Secondo quanto raccontato da familiari e parenti dei degenti, in alcune stanze la temperatura avrebbe superato i 32 gradi, creando condizioni particolarmente difficili per pazienti già fragili o ricoverati da diversi giorni. Le testimonianze parlano di persone molto sudate, lenzuola e cuscini bagnati, ambienti pesanti e una permanenza resa ancora più problematica dal caldo intenso.

Una situazione che, sempre secondo le segnalazioni ricevute, riguarderebbe anche reparti delicati come la geriatria, dove molti pazienti sono anziani e quindi maggiormente esposti agli effetti delle alte temperature. Non si tratta soltanto di disagio, ma di una condizione che può incidere sul benessere quotidiano di chi è ricoverato e anche sulla serenità dei familiari che assistono i propri cari.

Va sottolineato che le segnalazioni sarebbero già state portate all’attenzione del personale medico e infermieristico. Proprio medici e infermieri, da quanto riferito, si sarebbero attivati da alcuni giorni per sollecitare l’azienda a intervenire e trovare una soluzione in tempi rapidi, così da rendere le degenze meno problematiche e più compatibili con le esigenze dei pazienti.

Il tema, evidentemente, non riguarda la disponibilità e l’impegno del personale sanitario, che continua a garantire assistenza in condizioni non facili, ma la necessità di assicurare ambienti adeguati soprattutto durante le giornate di caldo straordinario. In ospedale, più che altrove, la qualità degli spazi e delle condizioni climatiche interne diventa parte integrante della cura, della dignità e dell’attenzione verso le persone.

Le segnalazioni dei cittadini chiedono quindi una verifica tempestiva e, se necessario, un intervento urgente per riportare le temperature a livelli più sostenibili. Perché un paziente ricoverato, soprattutto se anziano o fragile, non dovrebbe trovarsi a dover affrontare anche il peso di una stanza troppo calda, oltre alla malattia e alla preoccupazione del momento.

Ora l’auspicio è che l’azienda possa intervenire rapidamente, raccogliendo le sollecitazioni arrivate dai familiari e dallo stesso personale sanitario, così da garantire condizioni più adeguate nei reparti interessati e restituire maggiore tranquillità a pazienti, parenti e operatori.

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