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sabato 11 aprile 2026 | ore 01:03

Vivere la strada in sicurezza

Una serata per ricordare Michele Scarponi e promuovere una nuova cultura della responsabilità.
Cuggiono - Vivere la strada in sicurezza, la locandina

Un momento di riflessione, ma anche di consapevolezza e comunità. Venerdì 10 aprile, al Circolo San Rocco di Cuggiono, andrà in scena una serata dal forte valore educativo e umano, organizzata da Cosmel e dedicata al tema della sicurezza stradale.

Protagonista dell’incontro sarà la Fondazione Michele Scarponi, nata per trasformare il dolore in impegno concreto. La figura del campione marchigiano, vincitore del Giro d’Italia 2011 e ricordato per la sua straordinaria umanità, diventa così simbolo di una battaglia quotidiana: rendere le strade più sicure per tutti.

Durante la serata verrà presentato il libro "Michele Scarponi. Profondo come una salita", con la partecipazione di Marco Scarponi, dell’autrice Alessandra Giardini e di Sergio Giuntini, presidente della Società Italiana di Storia dello Sport. Un’occasione per conoscere più da vicino non solo l’atleta, ma soprattutto l’uomo, il suo spirito e i valori che ancora oggi continuano a ispirare.

L’iniziativa vuole accendere i riflettori su un tema troppo spesso sottovalutato, ma centrale nella vita di ogni giorno. La sicurezza stradale non è solo una questione di regole, ma di cultura, rispetto e attenzione reciproca.

L’ingresso sarà gratuito e, al termine, è previsto un momento conviviale con rinfresco. Un invito aperto a tutta la cittadinanza per condividere una serata che unisce memoria, educazione e futuro.

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