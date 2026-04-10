Tra fede, tradizione e comunità, la città celebra la 464ª edizione tra eventi, musica e momenti condivisi.

Corbetta si è ritrovata ancora una volta unita nel segno della tradizione e della devozione in occasione della 464ª Festa del Perdono, uno degli appuntamenti più sentiti e identitari per la città. Un momento che affonda le radici nella storia e che, anno dopo anno, continua a rinnovarsi, coinvolgendo cittadini, associazioni e istituzioni.

"Un’occasione per ritrovarsi e guardare avanti insieme, partendo da ciò che siamo", è il messaggio che accompagna questa festa, capace di unire generazioni diverse sotto lo stesso simbolo: la Madonna dei Miracoli, punto di riferimento spirituale e cuore pulsante della comunità corbettese. Nel Santuario si è svolta la celebrazione solenne, presieduta dal Vescovo Luca Raimondi, che ha reso ancora più intenso e partecipato questo momento di fede.

Un ringraziamento particolare è stato rivolto a tutti coloro che hanno contribuito alla riuscita della manifestazione: amministratori, volontari, associazioni e cittadini. Una rete viva e concreta che ogni anno rende possibile non solo l’organizzazione degli eventi, ma soprattutto la trasmissione di valori e tradizioni.

Accanto agli appuntamenti religiosi, la Festa del Perdono si conferma anche un’occasione di festa e socialità. Il programma ha animato la città per più giorni, tra musica, spettacoli, mercatini e iniziative per tutte le età. Dalle serate danzanti e concerti in Villa Pagani, fino al suggestivo Drone Show nel Parco Villa Ferrario, senza dimenticare il Luna Park e le bancarelle nel centro cittadino, ogni momento è stato pensato per coinvolgere e far vivere Corbetta in modo pieno e condiviso.

Particolarmente apprezzata anche la domenica, con il mercatino vintage e hobbistico e il “Have Mercy Blues Fest”, capace di portare sul palco artisti e sonorità che hanno reso ancora più vivace l’atmosfera della festa.

La Festa del Perdono si conferma così non solo come ricorrenza religiosa, ma come esperienza collettiva che rafforza il senso di appartenenza e valorizza il territorio. Un appuntamento che parla di identità, di comunità e di futuro, mantenendo viva una tradizione che continua a illuminare Corbetta.

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