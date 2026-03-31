meteo-top

Milano / Malpensa

Malpensa Cielo sereno
Mer, 01/04/2026 - 04:20

data-top

mercoledì 01 aprile 2026 | ore 05:24

Dalla classe allo spazio: un progetto STEAM

Dalla scoperta del Sistema Solare tra i banchi di scuola fino a un collegamento diretto con chi lo studia ogni giorno.
Cuggiono - Progetto STEAM

Dalla scoperta del Sistema Solare tra i banchi di scuola fino a un collegamento diretto con chi lo studia ogni giorno: è stata un’esperienza davvero speciale quella vissuta dagli alunni delle classi quinte della scuola primaria Anna Maria Mozzoni di Cuggiono. Guidati dalle docenti Naccarato, Torno, Berra, Gnan, Scarcella, Di Liberto e Romeo, e in accordo con la dirigente Cristina Tacchini, i bambini hanno portato a termine un percorso STEAM articolato e coinvolgente, sviluppato in modo trasversale tra diverse discipline. Un lavoro che non si è limitato alla teoria, ma ha saputo prendere forma concreta anche attraverso attività laboratoriali, tra cui la realizzazione di un Sistema Solare in 3D. Un cammino che ha unito creatività, collaborazione e sviluppo delle competenze scientifiche e tecnologiche, rendendo l’apprendimento vivo e partecipato. Ma il momento più atteso è arrivato al termine del progetto, quando le insegnanti hanno organizzato un incontro online con l’ingegnere Massimo Vetrisano, professionista dell’Agenzia Spaziale Europea con sede in Olanda. Durante il collegamento, gli alunni hanno avuto la possibilità di intervistarlo direttamente, ponendo domande sui pianeti, sulle missioni spaziali e sul lavoro quotidiano degli scienziati. Un dialogo semplice ma ricco di significato, capace di trasformare lo studio dello spazio in qualcosa di ancora più concreto e vicino. Un’esperienza che ha acceso curiosità, stimolato lo spirito critico e rafforzato competenze trasversali.

Sostieni


Siamo al lavoro per offrire a tutti un’informazione precisa e puntuale attraverso il nostro giornale Logos, da sempre gratuito. La gratuità del servizio è possibile grazie agli investitori pubblicitari che si affidano alla nostra testata. Se vuoi comunque lasciare un tuo prezioso contributo scrivi ad amministrazione [at] comunicarefuturo [dot] com
Grazie!

Potrebbero interessarti anche

Il gran ballo di terza media
Bernate Ticino - Ballo di fine anno 2025
Nella suggestiva location della Canonica una serata perfetta per il fine anno... protagonisti i ragazzi delle scuole secondarie di primo grado di Cuggiono e Bernate Ticino.
Buoni pasto: la raccolta firme
Cuggiono - Raccolta firme per i buoni pasto
Dopo i primi incontri i genitori delle scuole cuggionesi stanno raccogliendo le firme per esprimere il loro malcontento per l'aumento dei prezzi dei buoni pasto.
Buoni pasto: sale la protesta
Cuggiono - Incontro genitori per i buoni pasto
Raccolta firme e richiesta urgente di incontro con il Comune: i genitori non accettano l'aumento del costo dei buoni pasto e chiedono spiegazioni.

Invia nuovo commento