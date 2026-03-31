Dalla classe allo spazio: un progetto STEAM

Dalla scoperta del Sistema Solare tra i banchi di scuola fino a un collegamento diretto con chi lo studia ogni giorno.

Dalla scoperta del Sistema Solare tra i banchi di scuola fino a un collegamento diretto con chi lo studia ogni giorno: è stata un’esperienza davvero speciale quella vissuta dagli alunni delle classi quinte della scuola primaria Anna Maria Mozzoni di Cuggiono. Guidati dalle docenti Naccarato, Torno, Berra, Gnan, Scarcella, Di Liberto e Romeo, e in accordo con la dirigente Cristina Tacchini, i bambini hanno portato a termine un percorso STEAM articolato e coinvolgente, sviluppato in modo trasversale tra diverse discipline. Un lavoro che non si è limitato alla teoria, ma ha saputo prendere forma concreta anche attraverso attività laboratoriali, tra cui la realizzazione di un Sistema Solare in 3D. Un cammino che ha unito creatività, collaborazione e sviluppo delle competenze scientifiche e tecnologiche, rendendo l’apprendimento vivo e partecipato. Ma il momento più atteso è arrivato al termine del progetto, quando le insegnanti hanno organizzato un incontro online con l’ingegnere Massimo Vetrisano, professionista dell’Agenzia Spaziale Europea con sede in Olanda. Durante il collegamento, gli alunni hanno avuto la possibilità di intervistarlo direttamente, ponendo domande sui pianeti, sulle missioni spaziali e sul lavoro quotidiano degli scienziati. Un dialogo semplice ma ricco di significato, capace di trasformare lo studio dello spazio in qualcosa di ancora più concreto e vicino. Un’esperienza che ha acceso curiosità, stimolato lo spirito critico e rafforzato competenze trasversali.

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