Cartelli nelle aiuole: ma è tutto regolare?

Un cittadino si interroga su regole, decoro e pari opportunità tra associazioni: "Tutti questi cartelli, fioriti su prati, aiuole, strade,... non rendono Cuggiono più bella".

Gentile Redazione,

scrivo da cittadino di Cuggiono, con spirito costruttivo e senza alcuna polemica personale, ma con una domanda che credo molti si stiano ponendo in questi giorni.

Girando per il paese, infatti, è impossibile non notare la presenza di diversi cartelli pubblicitari posizionati direttamente nelle aiuole e negli spazi verdi pubblici per promuovere eventi. Una modalità sicuramente efficace per attirare l’attenzione, ma che solleva qualche dubbio.

La domanda è semplice: è legale installare questo tipo di cartelli negli spazi pubblici, in particolare nelle aiuole? Esiste un’autorizzazione specifica? E, se sì, vale per tutti?

Perché il tema non è solo normativo, ma anche di equità e di decoro urbano. Da una parte, infatti, si parla spesso — giustamente — di attenzione all’immagine del paese, alla cura degli spazi comuni e al rispetto dell’ambiente. Dall’altra, vedere cartelli piantati nel verde pubblico, spesso in modo diffuso e ripetuto, lascia qualche perplessità sul piano estetico.

Ma soprattutto: se questa modalità è consentita, allora tutte le associazioni, i gruppi e le realtà del territorio possono fare lo stesso? Oppure esistono criteri, limiti o concessioni specifiche che sarebbe utile chiarire pubblicamente?

Credo che una risposta chiara su questo tema possa aiutare tutti: da un lato chi organizza eventi, dall’altro chi vive il paese ogni giorno e tiene al suo decoro.

Con rispetto e spirito di collaborazione,

un cittadino

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