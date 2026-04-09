Milano / Malpensa
Nuova sede per la Continuità Assistenziale
Cambia sede, ma non il servizio. L’ASST Ovest Milanese informa che la Continuità Assistenziale (ex guardia medica) di Magenta è stata trasferita al piano terra dell’Edificio M della Casa di Comunità, all’interno del perimetro dell’Ospedale cittadino, nella zona posteriore.
Un cambiamento organizzativo che punta a rendere ancora più funzionale l’accesso al servizio, mantenendo però invariati orari e modalità di presa in carico dei cittadini. Per accedere è necessario contattare preventivamente il Numero Europeo Armonizzato 116117, riferimento per le richieste di assistenza sanitaria non urgente.
L’ingresso per gli utenti è da via al Donatore di Sangue 48: è possibile accedere sia a piedi sia in auto citofonando in corrispondenza della sbarra, per poi proseguire seguendo la segnaletica dedicata, con frecce verdi tracciate sull’asfalto.
Restano confermati gli orari di attività: dal lunedì al venerdì dalle 20 alle 24 (ultimo accesso alle 23.30), mentre nei giorni di sabato, domenica, festivi e prefestivi il servizio è attivo dalle 8 alle 20 (ultimo accesso alle 19.30).
Un aggiornamento importante per il territorio, che rafforza la rete di assistenza sanitaria di prossimità e offre ai cittadini un punto di riferimento sempre attivo nei momenti di necessità.
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