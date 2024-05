Accordo Regione-CSI

La collaborazione su larga scala prevede la compartecipazione a una serie di progetti di promozione sociale dello sport, in particolare per 'CSI per il Mondo 2024 - Volontariato sportivo internazionale' e le attività 2024 volte alla 'Celebrazione degli 80 anni di servizio dello sport di base'.

La Giunta regionale ha approvato un protocollo di intesa tra Regione Lombardia e il Centro Sportivo Italiano (CSI - Comitato Territoriale di Milano) per la realizzazione di interventi e progetti di promozione dello sport, della cultura sportiva e dei valori sociali dell'associazionismo sportivo anche come elemento di aggregazione e di inclusione giovanile.

Nello specifico, l'intesa prevede la compartecipazione ai costi delle attività previste dal Progetto 'CSI per il Mondo 2024 - Volontariato sportivo internazionale' e le attività 2024 volte alla 'Celebrazione degli 80 anni di servizio dello sport di base'. Sabato 14 settembre 2024 Piazza Duomo sarà trasformata in una grande palestra, un campo sportivo a cielo aperto con campi da calcetto, pallavolo, basket, piste di atletica, pareti di arrampicata. Una giornata per festeggiare gli 80 anni dalla fondazione del CSI ed evidenziare il lavoro educativo che portano avanti le società sportive di base.

Il CSI Lombardia annovera circa 3.103 società sportive (affiliate ai Comitati territoriali), 500.262 tesserati (atleti, allenatori, dirigenti), oltre 300 volontari e 13 comitati territoriali.

"L'accordo con il Centro Sportivo Italiano Milano - ha commentato il sottosegretario allo Sport e giovani -, è fondamentale per la promozione della pratica sportiva e dei suoi valori positivi, riconoscendo il contributo all'inclusione sociale che lo sport veicola. Regione Lombardia è orgogliosa di affiancare il CSI nella realizzazione di percorsi utili a promuovere i valori positivi dello sport, coinvolgendo istituzioni ed eccellenze locali per fare rete e creare sinergie sempre più vicine alle esigenze dei nostri giovani".

IL CONTRIBUTO REGIONALE AL CSI - Il contributo stanziato, 100.000 euro, sostiene la compartecipazione ai costi delle attività previste dal progetto "CSI per il Mondo 2024 - Volontariato sportivo internazionale" per euro 20.000,00 (corsi di formazione, spese di viaggio, nonché acquisto e trasporto di materiale sportivo destinato ai Paesi coinvolti); 80.000,00 per le attività di valorizzazione dell'associazionismo sportivo in programma per il 2024 da parte del Comitato territoriale di Milano CSI per la "Celebrazione degli 80 anni di servizio dello sport di base".

Sostieni

Siamo al lavoro per offrire a tutti un’informazione precisa e puntuale attraverso il nostro giornale Logos, da sempre gratuito. La gratuità del servizio è possibile grazie agli investitori pubblicitari che si affidano alla nostra testata. Se vuoi comunque lasciare un tuo prezioso contributo scrivi ad amministrazione [at] comunicarefuturo [dot] com

Grazie!