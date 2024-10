Olimpiadi sempre più sostenibili

"La Lombardia darà una grande dimostrazione a tutto il mondo di cosa sia lo sviluppo sostenibile".

"Le Olimpiadi invernali stanno tracciando un nuovo standard di attenzione alla sostenibilità negli eventi sportivi e nelle infrastrutture. La Lombardia darà una grande dimostrazione a tutto il mondo di cosa sia lo sviluppo sostenibile". Lo ha detto l'assessore regionale all'Ambiente e Clima Giorgio Maione a Sondrio dove è intervenuto alla tappa territoriale del Forum per lo sviluppo sostenibile, dedicata al rapporto tra ambiente, sport e turismo.

"La transizione verso la sostenibilità - ha sottolineato Maione - non è un tema solo ambientale, ma riguarda tutti gli aspetti del nostro sistema di vita. Per la tappa valtellinese del forum abbiamo scelto un taglio che risponde a una forte vocazione della Valtellina. Sport e turismo sono temi che incontrano la questione della sostenibilità in molti punti".

"Un turismo che limita l'impatto sul territorio - ha concluso - è la chiave per una crescita sostenibile. L’economia circolare rientra in questa visione come un potente strumento per ridurre gli impatti delle attività senza limitarne il valore; favorisce le produzioni locali e l’indipendenza da materie prime importate, creando posti di lavoro sul territorio; e aiuta a mantenere la qualità dell’ambiente, che è tra i motori dell’attrattività di tante mete. L’attenzione alla sostenibilità è già oggi un criterio di scelta per le mete turistiche".

“Quelle del 2026 saranno, per la prima volta nella storia, Olimpiadi diffuse - ha detto Massimo Sertori, assessore regionale a Enti locali, Montagna, Risorse energetiche e Utilizzo Risorsa idrica - perché l’obiettivo era quello di renderle sostenibili, e quindi potenziare gli impianti già esistenti senza creare 'cattedrali nel deserto'. Infatti le opere utilizzate per i Giochi Olimpici, rimarranno come legacy anche dopo l’evento olimpico. Già in fase di dossier abbiamo coinvolto le montagne lombarde e le Dolomiti, quindi non solo una località, e questo è uno degli elementi che ha fatto sì che l’Italia si aggiudicasse le Olimpiadi di Milano-Cortina 2026”.

“Il Forum per lo sviluppo sostenibile fa tappa oggi in Valtellina – ha sottolineato – esempio emblematico di sostenibilità, dove da anni si produce energia da fonte rinnovabile attraverso l’idroelettrico e quindi sfruttando l’acqua. Non è un caso se una delle prime linee elettrificate al mondo, proprio per la presenza delle centrali idroelettriche e la lungimiranza pionieristica di chi ci ha preceduto, è proprio quella tra Sondrio e Colico”.

L’assessore Sertori ha poi riportato un esempio di economia circolare, quello delle “aree terrazzate sostenute da muretti a secco, cornice creata a mano dai nostri avi per le viti e la produzione del vino, e che svolgono una fondamentale funzione di manutenzione del territorio e di contrasto al dissesto idrogeologico”.

“Sport e turismo - ha dichiarato Mauro Piazza, sottosegretario alla Presidenza di Regione Lombardia con delega all'Autonomia e Rapporti con il Consiglio Regionale - sono le parole chiave che legano l’alleanza che c’è tra le Province di Lecco e di Sondrio. Con questa tappa territoriale, abbiamo l’opportunità di fare ulteriormente sistema tra i nostri territori all’insegna della sostenibilità. Questa è una giornata importante per darci degli obiettivi, a livello provinciale e a livello regionale, per trovare ulteriori legami tra sport, turismo e ambiente, per trovare tecniche sempre più sostenibili legate alle opere e per coinvolgere le persone in un rinnovato concetto di cultura ambientale che non si basa sull’ideologia, ma sul pragmatismo e sulla necessità di fare rete tra istituzioni, imprese e cittadini, il tutto per essere pronti per il grande evento olimpico di Milano Cortina 2026".

