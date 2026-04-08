Successo per la Bufalus Ora Gravel

Oltre il semplice evento sportivo: un viaggio tra territorio, scoperta e condivisione lungo il Ticino e le campagne novaresi.

Boffalora sopra Ticino si è svegliata all’alba, domenica 5 aprile, con un’energia speciale: quella delle biciclette pronte a partire, dei sorrisi e della voglia di vivere insieme una giornata diversa. La “Bufalus Ora Gravel” ha trasformato il paese in un punto di incontro tra sport, natura e comunità, richiamando tanti appassionati pronti a mettersi in sella.

Un’iniziativa che ha saputo interpretare al meglio lo spirito del territorio: rispetto per l’ambiente, valorizzazione delle bellezze locali e desiderio di condivisione. Fin dalle prime ore del mattino, il centro di Boffalora si è animato, diventando il cuore pulsante di una manifestazione capace di unire persone diverse attraverso la passione per il ciclismo.

Il percorso ha offerto molto più di una semplice sfida sportiva. Dopo l’attraversamento del Ticino dal ponte di Trecate, i partecipanti si sono inoltrati nella campagna novarese, scoprendo paesaggi suggestivi e scorci ricchi di storia. Da Galliate, con il suo castello capace di riportare indietro nel tempo, fino a Villa Picchetta, oggi sede del Parco del Ticino, ogni tappa è diventata occasione di scoperta.

Non sono mancati i momenti di pausa e convivialità, come il punto ristoro a Bellinzago Novarese, e le tappe più curiose, tra cui la “panchina gigante” di Barengo, simbolo di uno sguardo nuovo sul territorio. Tra ghiaioni, vigneti e piccoli borghi, il percorso ha condotto i ciclisti fino a rientrare in Lombardia, passando da Tornavento e dalla suggestiva via del Gaggio, tra natura e memoria.

Il ritorno verso Boffalora, lungo il Naviglio Grande, ha regalato gli ultimi scorci di una giornata intensa, fatta di fatica ma soprattutto di emozioni condivise. All’arrivo, ad accogliere i partecipanti, la soddisfazione di chi ha vissuto un’esperienza autentica.

“Eventi come questo danno vita al paese e creano un legame autentico tra persone, sport e comunità”: è questo il senso più profondo della giornata, che ha saputo portare energia, colori e passione nel cuore di Boffalora sopra Ticino.

Un sentito ringraziamento va agli organizzatori, ai volontari e a tutti coloro che hanno contribuito alla riuscita dell’iniziativa. Ma soprattutto ai partecipanti, veri protagonisti di una giornata che ha confermato quanto il territorio sappia raccontarsi al meglio quando viene vissuto insieme.

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