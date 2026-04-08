La collaborazione Humana e Scout

Un anno di scelte consapevoli, migliaia di capi rimessi in movimento e il ritorno degli Swap Party: l’appuntamento che celebra creatività, stile e sostenibilità.

A un anno dall’avvio della collaborazione tra Humana People to People Italia e Scout, la partnership si conferma un modello virtuoso di responsabilità sociale e attenzione all’ambiente, grazie alla promozione del riutilizzo dei capi e alla sensibilizzazione delle persone verso scelte di consumo più consapevoli.

La collaborazione, avviata nel marzo 2025 con la campagna take back, dà la possibilità di donare in apposite ecobox abiti e scarpe in buono stato nella maggior parte dei punti vendita della catena retail, permettendo alle persone di dare una seconda vita ai propri capi e contribuire così a generare benefici ambientali e sociali concreti.

Gli indumenti infatti entrano nella filiera certificata e trasparente dell’organizzazione non profit. Una volta raccolti, i capi giungono presso il centro di smistamento di Humana a Pregnana Milanese (MI): qui vengono igienizzati e selezionati con cura per valutare al meglio qualità e condizioni. Una parte viene valorizzata nei negozi Humana in Italia e in Europa (sono 21 nel nostro Paese, con le insegne Humana Vintage e Humana People e oltre 500 in UE); un’altra parte, denominata tropical mix (abiti in buono stato selezionati in base a precisi criteri culturali, climatici e di trend) viene donata alle consociate Humana in Malawi, Mozambico e Zambia, dove è commercializzata localmente.

Il valore economico generato dalla vendita, in entrambi i casi, viene destinato ai progetti sociali e ambientali di Humana in Italia e nel mondo.

Nel primo anno di collaborazione tra Scout e Humana Italia sono stati raccolti 5.000 kg di abiti usati, generando non solo impatti sociali ma anche ambientali significativi, tra cui 45.092 kg di CO2 equivalente evitata (pari all’assorbimento di 483 alberi) e 33.278.823 litri di acqua1 risparmiati (equivalenti al volume di 13 piscine olimpioniche). Numeri che confermano l’importanza delle partnership di filiera per una moda più responsabile, sostenibile e circolare.

1 Numeri basati sulla stima di CO2e e acqua necessari per la produzione di un quantitativo corrispondente di nuovi capi.

Dopo il successo degli Swap Party organizzati lo scorso anno a Milano e Bologna, l’iniziativa torna anche nel 2026 con due nuovi appuntamenti dedicati allo scambio di abiti e alla promozione della moda circolare negli store Scout di Milano e Torino. Gli eventi, realizzati in collaborazione con Humana, offrono alle persone l’opportunità di dare nuova vita ai propri capi, rinnovare il guardaroba in modo sostenibile e contribuire concretamente alla riduzione degli sprechi. Ecco i due appuntamenti:

 11 aprile a Milano, presso Scout in Corso di Porta Ticinese 12, a partire dalle 16

 18 aprile a Torino, presso Scout in Via Giovanni Battista Viotti 8, dalle 16

La partecipazione è gratuita e aperta a tutti, è sufficiente seguire le istruzioni presenti alla pagina dedicata del sito di Scout.

Tutti i capi che non verranno scambiati entreranno nella filiera di Humana, contribuendo a generare impatto sociale e ambientale positivo.

“La collaborazione con Scout dimostra quanto la circolarità possa diventare un gesto quotidiano, alla portata di tutti. In questo primo anno abbiamo trasformato migliaia di capi in una risorsa, generando benefici ambientali e sociali concreti e coinvolgendo sempre più persone in un cambiamento culturale necessario. Il ritorno degli Swap Party è la prova che quando le aziende uniscono le forze, la sostenibilità non è solo un obiettivo, ma un’esperienza condivisa, creativa e capace di generare valore per le comunità e per il pianeta.” – dichiara Alfio Fontana, CSR & Corporate Partnership Manager di Humana People to People Italia.

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