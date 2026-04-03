Nel cuore della fede, il silenzio del Venerdì Santo

Il Triduo Pasquale entra nel suo momento più intenso: per i cristiani un tempo di raccoglimento, gratitudine e speranza che nasce dalla croce.

C’è un giorno, nel calendario cristiano, in cui tutto sembra fermarsi. È il Venerdì Santo, cuore del Triduo Pasquale, il tempo più importante dell’anno per chi vive la fede. Non è una festa, non è una celebrazione nel senso tradizionale: è un giorno di silenzio, di contemplazione, di profondità.

Il Triduo – che comprende il Giovedì Santo, il Venerdì Santo e la Veglia Pasquale – accompagna i fedeli dentro il mistero centrale del cristianesimo: la passione, morte e resurrezione di Gesù. Un cammino che non è solo memoria, ma invito a entrare dentro una storia che parla ancora oggi alla vita di ciascuno.

Il Venerdì Santo, in particolare, è il giorno della croce. Le chiese si spogliano, le campane tacciono, l’altare resta nudo. Non si celebra l’Eucaristia: un segno forte che richiama l’assenza, il vuoto, lo smarrimento dei discepoli dopo la morte di Gesù. È un tempo che invita a fermarsi, a guardare in faccia il dolore, senza fuggirlo.

Eppure, proprio qui sta il cuore del messaggio cristiano. La croce non è l’ultima parola, ma è il luogo in cui si manifesta un amore capace di attraversare anche la sofferenza. È il segno di un Dio che non resta distante, ma entra nelle ferite dell’uomo, le prende su di sé e le trasforma.

Per questo il Venerdì Santo non è solo tristezza. È anche attesa, è fiducia, è la consapevolezza che il buio non è definitivo. Nel silenzio di questo giorno si prepara già la luce della Pasqua.

Nelle comunità, questo tempo si vive con gesti semplici ma intensi: la liturgia della Passione, l’adorazione della croce, le tradizionali Via Crucis che attraversano paesi e città, coinvolgendo famiglie, giovani e anziani. Momenti che aiutano a riscoprire il senso di una fede concreta, fatta di condivisione e partecipazione.

In un mondo che corre veloce e spesso evita il dolore, il Venerdì Santo invita a rallentare e a guardare più in profondità. Ricorda che anche nelle prove più difficili può nascere qualcosa di nuovo. E che, proprio quando tutto sembra finire, può iniziare una storia diversa.

È da qui, da questo silenzio carico di senso, che prende forma la speranza della Pasqua.

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