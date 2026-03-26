Giovani e digitale, all’IMA una serata per proteggere i più piccoli online

Questa sera a Castellanza un incontro gratuito per genitori ed educatori su rischi, adescamento e uso consapevole della rete.

Un momento di confronto, informazione e responsabilità condivisa. È quello proposto dall’Istituto Maria Ausiliatrice di Castellanza, che giovedì 26 marzo 2026 alle ore 20.45 ospiterà una serata aperta al pubblico dedicata alla sicurezza online dei più piccoli e ai rischi legati al gioco in rete.

L’incontro, in programma presso la sede dell’istituto in via Cardinal Ferrari 7, vedrà la partecipazione del dottor Marco Luciani, dell’Unità investigazioni e prevenzione in rete di Milano, e dell’avvocato Susanna Rita Marangoni. Due voci autorevoli che accompagneranno genitori, insegnanti ed educatori in un approfondimento concreto su un tema sempre più attuale e delicato.

“I nostri ragazzi crescono in un mondo digitale che cambia velocemente” è il messaggio che fa da sfondo all’iniziativa. Smartphone, social network e piattaforme di gioco sono ormai parte integrante della quotidianità anche dei più giovani, ma proprio questa familiarità può nascondere insidie spesso sottovalutate. Tra queste, il fenomeno dell’adescamento online rappresenta una delle principali preoccupazioni, insieme alla difficoltà per gli adulti di rimanere aggiornati rispetto ai continui sviluppi tecnologici.

L’appuntamento vuole quindi offrire strumenti pratici e spunti di riflessione per affrontare in modo consapevole l’educazione digitale fin dalla più tenera età. Non si tratta infatti di un tema che riguarda solo la preadolescenza: già dalla scuola primaria emergono situazioni che richiedono attenzione, dialogo e conoscenza.

La serata si inserisce nel percorso educativo che l’Istituto Maria Ausiliatrice porta avanti ogni anno in occasione del Safer Internet Day, giornata internazionale dedicata alla sicurezza in rete. Un lavoro che ha coinvolto direttamente anche gli studenti, grazie al contributo di esperti e realtà del territorio, come il Lions Club Malpensa, affrontando temi che spaziano dall’uso dei social network fino alle nuove sfide legate all’intelligenza artificiale.

Un’occasione preziosa, dunque, per tutta la comunità educante, chiamata a costruire insieme un ambiente digitale più sicuro, consapevole e a misura di bambino. L’ingresso è libero e aperto a tutti.

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