Incidente sulla Tangenziale Ovest: tratto chiuso a Rozzano, tre feriti

Coinvolti quattro auto e due furgoni: sul posto soccorsi, elisoccorso e forze dell’ordine.

Traffico in tilt nel pomeriggio di oggi sulla Tangenziale Ovest di Milano, in direzione nord, all’altezza di Rozzano, dove un incidente ha reso necessaria la chiusura del tratto interessato.

Secondo le prime informazioni, nello scontro sarebbero rimaste coinvolte quattro autovetture e due furgoni. L’impatto ha provocato il ferimento di tre persone, per le quali è stato richiesto l’intervento dei sanitari del 118 e dell’elisoccorso, atterrato in zona per consentire un rapido trasporto in ospedale.

Sul posto sono intervenuti anche gli agenti della Polstrada, impegnati nella gestione della viabilità e nei rilievi del caso, oltre ai Vigili del fuoco del distaccamento di via Darwin e a un mezzo Unimog proveniente dalla sede centrale.

Al momento non sono disponibili ulteriori dettagli sulle condizioni dei feriti né sulla dinamica dell’incidente. Pesanti le ripercussioni sul traffico, con lunghe code e rallentamenti lungo tutto il tratto interessato.

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