Incendio alla RIAM di Bollate, notte di lavoro per i Vigili del fuoco

Fiamme domate senza danni al capannone, in corso i controlli sulla qualità dell’aria.

Notte di intenso lavoro a Bollate, dove dalle 21 di ieri sera i Vigili del fuoco di Milano sono stati impegnati per domare un incendio divampato all’interno dell’azienda RIAM, attiva nello smaltimento dei rifiuti.

Le fiamme hanno interessato esclusivamente il materiale accumulato all’esterno del capannone, in attesa di lavorazione, senza coinvolgere la struttura principale dell’azienda. Un elemento che ha contribuito a evitare conseguenze più gravi e a facilitare le operazioni di contenimento.

Sul posto sono intervenuti complessivamente circa 60 Vigili del fuoco, con squadre provenienti anche dal Comando di Monza, che si sono alternate per tutta la notte. Grazie al loro intervento tempestivo e coordinato, l’incendio è stato circoscritto e successivamente sono state avviate le operazioni di bonifica dell’area.

A supporto delle attività, è presente anche il personale dell’Arpa, impegnato nel monitoraggio della qualità dell’aria attraverso l’installazione di apposite centraline. Un controllo importante per garantire la sicurezza ambientale e fornire dati aggiornati alla popolazione.

La situazione è ora sotto controllo, mentre proseguono le verifiche tecniche per chiarire le cause dell’incendio e monitorare eventuali conseguenze sull’ambiente circostante.

Sostieni

Siamo al lavoro per offrire a tutti un’informazione precisa e puntuale attraverso il nostro giornale Logos, da sempre gratuito. La gratuità del servizio è possibile grazie agli investitori pubblicitari che si affidano alla nostra testata. Se vuoi comunque lasciare un tuo prezioso contributo scrivi ad amministrazione [at] comunicarefuturo [dot] com

Grazie!