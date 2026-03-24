Restyling dei marciapiedi

Partiti i lavori per migliorare sicurezza e decoro urbano: il Comune annuncia nuovi interventi anche in altre zone del paese.

Nuova vita per i marciapiedi delle vie Manzoni e Roma di Bareggio. Ad annunciarlo è il sindaco Linda Colombo: "Sono iniziati i lavori su questi due marciapiedi che versavano da tempo in condizioni critiche - spiega in una nota - questo è solo l'inizio di una serie di interventi che da qui a fine mandato ci porterà a sistemare situazioni analoghe che sappiamo essere presenti nel resto del paese". In vista ci sono anche i lavori per il ripristino dei tratti stradali in precedenza interessati dagli scavi per illuminazione pubblica e fibra.

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