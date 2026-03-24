Sicurezza urbana, dalla Regione oltre 4 milioni

Finanziati 183 progetti in tutte le province: nuove tecnologie, mezzi e videosorveglianza per sostenere il lavoro delle Polizie locali.

Un investimento concreto per rafforzare la sicurezza dei territori e sostenere il lavoro quotidiano delle Polizie locali. Regione Lombardia ha stanziato oltre 4,3 milioni di euro attraverso un bando dedicato alla sicurezza urbana, con l’obiettivo di prevenire e contenere fenomeni di disagio sociale, degrado e inciviltà.

Le risorse hanno permesso di finanziare 183 domande, coinvolgendo tutte le dodici province lombarde e assegnando contributi a più di 370 enti locali, anche in forma associata. Un segnale importante di attenzione verso i Comuni, chiamati ogni giorno a presidiare il territorio e a rispondere ai bisogni di sicurezza delle comunità.

'Con questo bando Regione Lombardia conferma il proprio impegno concreto nel rafforzare la sicurezza e nel supportare il lavoro quotidiano delle Polizie locali, promuovendo anche le aggregazioni tra gli enti', ha sottolineato l’assessore regionale alla Sicurezza e Protezione civile, Romano La Russa. 'Investire in dotazioni tecnologiche avanzate e nel rinnovo dei mezzi significa dare agli operatori strumenti più efficaci per prevenire e contrastare fenomeni di degrado e illegalità'.

Grazie al cofinanziamento regionale, gli enti beneficiari potranno dotarsi di nuovi strumenti e tecnologie: dalle autovetture e motocicli ai droni, passando per computer portatili, tablet e cellulari operativi. Previsti anche impianti di videosorveglianza e sistemi di allarme per le sedi comando, oltre a strutture per la custodia in sicurezza di persone fermate o di armi.

Non solo: tra le attrezzature finanziabili rientrano anche dash cam e body cam, fototrappole, etilometri, defibrillatori e strumenti innovativi per il controllo del territorio, come dispositivi per l’analisi dei documenti, rilevatori portatili di sostanze e tecnologie per interventi a distanza.

'Il nostro obiettivo è duplice: da un lato garantire maggiore tutela ai cittadini, dall’altro migliorare le condizioni operative di chi è impegnato ogni giorno sul territorio', ha aggiunto La Russa. 'Si tratta di un intervento diffuso, che coinvolge tutte le province lombarde e oltre 370 enti locali, a dimostrazione di una visione ampia e condivisa della sicurezza'.

Un’azione che punta non solo a rafforzare il controllo, ma anche a costruire comunità più sicure e vivibili, dove prevenzione e presenza sul territorio diventano strumenti fondamentali per migliorare la qualità della vita di tutti.

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