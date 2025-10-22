meteo-top

Superstrada bloccata

Coinvolta un'auto e un mezzo pesante.
Territorio - Incidente in superstrada 22 ottobre 2025

Alcuni nostri lettori ci segnalano pesanti disagi sulla Superstrada Boffalora - Malpensa nel tratto da Magenta in direzione nord all'altezza dello svincolo dell'Autostrada verso l'uscita di Cuggion Sud / Inveruno. Coinvolto un mezzo pesante.
Uscita ambulanza e automedica.
Seguono aggiornamenti.

