Milano / Malpensa
Superstrada bloccata
- 22/10/2025 - 17:00
- Cronaca locale
- Territorio
Alcuni nostri lettori ci segnalano pesanti disagi sulla Superstrada Boffalora - Malpensa nel tratto da Magenta in direzione nord all'altezza dello svincolo dell'Autostrada verso l'uscita di Cuggion Sud / Inveruno. Coinvolto un mezzo pesante.
Uscita ambulanza e automedica.
Seguono aggiornamenti.
