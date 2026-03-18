Un cammino di fede verso la Pasqua. Preghiera, silenzio e comunità tra Inveruno e Furato, nonostante la pioggia.

Si è svolta tra sabato 14 e domenica 15 marzo l’iniziativa quaresimale “Dal buio alla luce”, promossa dalle parrocchie di Inveruno e Furato della Comunità Pastorale “Cuore Immacolato di Maria”, come momento intenso di preparazione alla Pasqua.

Una proposta dal forte valore simbolico e spirituale, pensata per accompagnare i fedeli in un percorso di riflessione e preghiera, a partire dall’immagine del passaggio dalle tenebre alla luce, cuore stesso del cammino quaresimale.

La serata si è aperta alle ore 23 con la Santa Messa nella chiesa di Sant’Ambrogio, momento centrale attorno al quale si è raccolta la comunità. A seguire era previsto il cammino da Inveruno a Furato, dietro la croce, segno concreto di un pellegrinaggio condiviso. Tuttavia, le condizioni meteo avverse, con pioggia intensa per tutta la notte, non hanno permesso lo svolgimento della camminata.

Nonostante questo, l’iniziativa non si è fermata. I partecipanti hanno comunque vissuto un tempo di adorazione presso la chiesa di Furato, prolungato fino all’1.30, in un clima di raccoglimento e silenzio. Un’occasione preziosa per fermarsi, pregare e ritrovare il senso profondo della Quaresima.

‘Anche senza il cammino fisico, abbiamo vissuto un cammino interiore’ è il sentimento condiviso da molti presenti, che hanno saputo cogliere il valore autentico della proposta.

Un’esperienza semplice ma significativa, che ha unito le due comunità in un’unica notte di fede, confermando ancora una volta come, anche davanti agli imprevisti, sia possibile trovare nuove strade per vivere insieme il proprio percorso spirituale.

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