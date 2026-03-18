Giovani talenti in concerto a San Vito

L’Orchestra Filarmonica Europea porta a Somma Lombardo un pomeriggio di grande musica e formazione.

Domenica 22 marzo, alle ore 17, la chiesa di San Vito a Somma Lombardo ospiterà un appuntamento speciale con la grande musica classica: protagonista sarà la sezione giovanile dell’Orchestra Filarmonica Europea, pronta a presentarsi al pubblico con un concerto ricco, variegato e carico di entusiasmo.

Un progetto che guarda al futuro, ma con radici solide. Nato nel 2012, ha coinvolto nel tempo oltre 200 studenti provenienti da licei e conservatori di diverse province – da Varese a Milano, da Como a Novara, fino a Pavia e Vercelli – costruendo un percorso formativo di alto livello. Oggi l’orchestra conta più di 40 giovani musicisti, dai 13 ai 26 anni, accompagnati da una ventina di docenti, alcuni dei quali attivi nei Conservatori.

Il programma del concerto offrirà una panoramica completa delle linee guida del progetto. Spazio innanzitutto al repertorio sinfonico, con l’esecuzione del terzo e quarto movimento della Quinta Sinfonia di Beethoven, recentemente completata nel percorso di studio dell’orchestra. Non mancherà il repertorio per solista e orchestra, con due giovani clarinettisti impegnati in brani tratti dal Concerto n.3 di Stamitz e dal Concerto in fa minore di Weber. A completare il programma, il repertorio operistico con due arie da “Le Nozze di Figaro” di Mozart e la celebre Ave Maria dall’“Otello” di Verdi.

Particolarmente significativa anche la presenza di un giovane direttore d’orchestra, già protagonista in diverse occasioni con questa formazione. Dopo gli studi pianistici, sta proseguendo il suo percorso sotto la guida del maestro Pennuto e frequenta attualmente il corso di direzione per strumenti a fiato al Conservatorio Verdi di Milano.

Il concerto, patrocinato dal Comune di Somma Lombardo e dalla Parrocchia di Sant’Agnese, rientra nelle iniziative promosse dall’Associazione Amici di San Vito, da anni impegnata nella diffusione della musica classica e nella valorizzazione della storica chiesa, risalente al XIII secolo. Un’occasione preziosa per ascoltare giovani talenti e, allo stesso tempo, sostenere la tutela di un luogo ricco di storia e bellezza.

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