Puliamo... Buscate!

Il 7 marzo il Circolo Legambiente “Massimo Scalia” ha ripulito via del Presidio, tra impegno civico e attenzione all’ambiente.

Una mattinata all’insegna dell’impegno concreto e dell’amore per il territorio. Sabato 7 marzo, anche Buscate ha aderito a “Puliamo il Mondo 2026”, l’iniziativa nazionale promossa da Legambiente, grazie all’attività del Circolo locale “Massimo Scalia”.

I volontari si sono messi al lavoro lungo via del Presidio, una delle aree purtroppo spesso interessate dal fenomeno dell’abbandono dei rifiuti. Armati di guanti, sacchi e tanta buona volontà, hanno raccolto e rimosso numerosi materiali lasciati incivilmente lungo la strada, restituendo decoro e pulizia a un tratto importante del territorio.

Un gesto semplice ma dal grande valore simbolico, che richiama tutti alla responsabilità verso l’ambiente e gli spazi condivisi. “Puliamo il Mondo” non è solo un momento operativo, ma anche un’occasione per sensibilizzare la cittadinanza sull’importanza di comportamenti corretti e sostenibili nella vita quotidiana.

L’iniziativa si inserisce in un percorso più ampio portato avanti dal Circolo Legambiente Buscate, da sempre attivo nella promozione di buone pratiche ambientali e nella tutela del territorio. E ancora una volta, grazie all’impegno dei volontari, si è dimostrato come la collaborazione e il senso civico possano davvero fare la differenza.

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