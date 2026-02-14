Da Busto Garolfo parte un percorso di scambio e cittadinanza attiva che mette al centro relazioni, dialogo e competenze per il futuro.

Non un semplice gemellaggio tra scuole lontane, ma una vera e propria alleanza educativa capace di superare i confini geografici per costruire relazioni, competenze e consapevolezza civica. È questo lo spirito della rete nazionale “Insieme si cresce”, progetto che coinvolge istituti di diverse regioni italiane e che nei giorni scorsi ha fatto tappa a Busto Garolfo con un momento pubblico di confronto e condivisione.

Protagonisti dell’incontro anche gli alunni del Consiglio Comunale dei Ragazzi dell’Istituto Comprensivo Ada Negri, tra le scuole aderenti alla rete. Accanto a loro il sindaco Arconte Gatti e l’assessore Doris Giugliano, a testimonianza di un legame sempre più stretto tra mondo scolastico e istituzioni locali.

“Insieme si cresce” si fonda su una pedagogia dell’incontro: mobilità studentesca, esperienze condivise, scambi culturali e percorsi comuni diventano strumenti per sviluppare competenze relazionali e interculturali. L’obiettivo non è solo conoscere realtà diverse, ma imparare a dialogare, a mettersi nei panni dell’altro, a esercitare cittadinanza attiva.

In un tempo in cui i ragazzi vivono relazioni spesso mediate dagli schermi, il progetto punta invece su esperienze concrete: incontri, racconti, confronto diretto. È così che si costruiscono competenze che non si misurano con un voto, ma con la capacità di stare insieme, comprendere differenze, rispettare punti di vista.

L’incontro di Busto Garolfo ha rappresentato un’occasione preziosa per spiegare finalità e prospettive della rete, ma anche per ascoltare le domande e le proposte degli studenti. Il Consiglio Comunale dei Ragazzi, in particolare, ha mostrato come la partecipazione possa diventare laboratorio di democrazia e responsabilità.

Il valore aggiunto del progetto sta proprio qui: non limitarsi a un’esperienza episodica, ma costruire un percorso strutturato, capace di accompagnare i giovani nella crescita personale e civica. Una rete che mette in dialogo territori diversi e che, partendo dalle aule scolastiche, si allarga alle comunità.

Perché crescere insieme significa anche questo: imparare che la diversità è ricchezza e che il confronto, se guidato da rispetto e ascolto, diventa il primo passo verso una società più consapevole e coesa.

