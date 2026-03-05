Muoversi insieme per stare meglio

Corsi gratuiti di Attività Fisica Adattata a Vanzaghello per over 65 con patologie croniche.

Fare movimento, migliorare la qualità della vita e farlo insieme agli altri. Con questo spirito sono partiti a Vanzaghello i corsi gratuiti di Attività Fisica Adattata (AFA), dedicati alle persone over 65 che convivono con patologie croniche. L’iniziativa si è aperta nei giorni scorsi presso la palestra “CrossFit 20020 Sport & Fitness” di via Milano, dove si è svolta la prima lezione guidata da Massimo Romanò e dal suo staff.

Il progetto nasce all’interno del percorso “Oltre l’Età – Comunità in Rete”, promosso da Auser Ticino Olona in collaborazione con Auser Insieme Turbigo APS – ETS e con il patrocinio del Comune di Vanzaghello. Un’iniziativa che punta a contrastare la sedentarietà e a promuovere uno stile di vita attivo, con esercizi studiati appositamente per le esigenze delle persone anziane e per chi affronta problemi di salute cronici.

Alla giornata inaugurale erano presenti il sindaco Arconte Gatti e l’assessore Simona Giudici, insieme alla dottoressa Marina Tunici di ASST Ovest Milanese, alla dottoressa Sandra Romano, responsabile della comunicazione del progetto AFA, e a Renzo Dellavalle di Auser Turbigo. La loro presenza ha sottolineato l’importanza di un percorso che unisce prevenzione, benessere e socialità.

L’obiettivo è semplice ma importante: aiutare le persone a mantenere una buona mobilità, prevenire i problemi legati alla sedentarietà e creare occasioni di incontro e condivisione. L’attività fisica, infatti, può diventare uno strumento prezioso per migliorare la salute e sentirsi parte di una comunità attiva.

Il progetto rientra nelle politiche per l’invecchiamento attivo promosse e finanziate da Regione Lombardia. I corsi sono gratuiti e accessibili tramite indicazione del proprio Medico di Medicina Generale o di uno specialista.

Un passo concreto, dunque, verso una comunità che guarda alla salute e al benessere dei suoi cittadini più maturi, dimostrando come prendersi cura di sé possa diventare anche un’occasione per stare insieme.

