Vanzaghello si colora di festa

Domenica tra carri, musica e sorrisi. E sabato 21 febbraio si torna in piazza per un nuovo pomeriggio di allegria.
Vanzaghello - Carnevale 2026

Un pomeriggio di coriandoli e musica, di costumi fantasiosi e risate condivise. Domenica 15 febbraio Vanzaghello si è lasciata travolgere dall’entusiasmo del Carnevale, trasformando le vie del centro in un grande palcoscenico a cielo aperto. Famiglie, bambini e gruppi di amici hanno riempito piazza Costituzione e le strade limitrofe, rispondendo con calore all’invito della Pro Loco, di “The Youth Club” e dell’Amministrazione comunale.

La sfilata in maschera ha dato il via a un pomeriggio scandito da colori e creatività. Carri allegorici, personaggi delle fiabe, supereroi e travestimenti originali hanno animato il corteo, accompagnato da musica e momenti di animazione pensati per coinvolgere grandi e piccoli. Un’occasione per ritrovarsi, stare insieme e vivere il paese con uno spirito leggero, capace di unire generazioni diverse sotto il segno del divertimento.

Non sono mancati giochi, gonfiabili e attività dedicate ai più piccoli, che hanno potuto correre e ballare in sicurezza, mentre gli adulti si godevano l’atmosfera festosa. Il Carnevale si è confermato così uno degli appuntamenti più attesi dell’anno, capace di rinsaldare il senso di comunità e di regalare qualche ora di spensieratezza.

E la festa non finisce qui. Sabato 21 febbraio si replica con un nuovo appuntamento: ritrovo alle 13.45 in piazza Costituzione e partenza della sfilata alle 14.15, con il corteo che attraverserà il paese fino al parco di via Roma. Nel pomeriggio spazio alla musica del Complesso Bandistico Vanzaghellese, alle esibizioni e all’intrattenimento con spettacoli e baby dance, oltre a gonfiabili e giochi per tutti.

Vanzaghello è pronta a indossare ancora una volta la maschera più bella: quella del sorriso condiviso.

