Il Tredicino torna ad Arona

Dal 6 al 22 marzo il grande parco mobile anima piazzale Aldo Moro. Un appuntamento storico legato alla festa patronale cittadina. Oltre 70 le attrazioni.

Ad Arona torna uno degli appuntamenti più attesi della primavera: da venerdì 6 marzo piazzale Aldo Moro ospiterà il tradizionale Luna Park del Tredicino, uno dei parchi divertimento itineranti più grandi del Nord Italia e il più esteso dell’area del Lago Maggiore. Un evento capace ogni anno di richiamare famiglie, giovani e visitatori da tutto il territorio, grazie a oltre settanta attrazioni pensate per tutte le età.

Il luna park rappresenta da sempre uno dei momenti simbolo delle celebrazioni aronesi e prende il nome dalla festa patronale del Tredicino, che ricorre il 13 marzo. La ricorrenza ricorda il ritorno in città delle reliquie dei santi martiri Fedele e Carpoforo nella chiesa di San Graziano, una tradizione profondamente radicata nella storia locale che, nel tempo, si è arricchita di momenti di festa e aggregazione.

Anche per l’edizione 2026 l’iniziativa è organizzata con il supporto dell’amministrazione comunale, delle attività commerciali e di diverse realtà associative del territorio, con l’obiettivo di offrire occasioni di svago accessibili e inclusive per tutta la comunità.

Il Luna Park resterà in città fino a domenica 22 marzo, con orari differenziati durante la settimana: dal lunedì al giovedì apertura nel pomeriggio e in serata, dalle 15 alle 19.30 e dalle 20.30 alle 23.30. Il venerdì il parco sarà aperto con orario continuato dalle 15 fino all’una di notte, mentre il sabato sarà possibile accedere già dalla mattina, dalle 10 alle 13 e poi dalle 14 fino all’una. La domenica l’apertura sarà dalle 10 fino a mezzanotte. Mercoledì 13 marzo, giorno della festa patronale, il luna park resterà aperto con orario continuato dalle 10 alle 24.

Per facilitare l’arrivo dei visitatori sono stati individuati diversi parcheggi gratuiti nei fine settimana, dislocati in varie zone della città, così da rendere più agevole la partecipazione all’evento.

Tra luci, musica e giostre, il Luna Park del Tredicino si conferma dunque una tradizione capace di rinnovarsi ogni anno, portando ad Arona un clima di festa che unisce memoria storica e divertimento per tutte le generazioni.

