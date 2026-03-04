Sanchez: "La guerra peggiora la vita delle persone"

Il discorso integrale di Sanchez con la riposta a Trump: “La guerra riempie le tasche dei soliti pochi, non ripetiamo gli errori del passato”.

“La posizione della Spagna si riassume in poche parole: no alla guerra“. È quanto ha detto il presidente del governo spagnolo, Pedro Sanchez, in una dichiarazione istituzionale dal Palazzo della Moncloa, all’indomani delle minacce del presidente statunitense Donald Trump di interrompere le relazioni commerciali con Madrid per il rifiuto di autorizzare l’utilizzo delle basi congiunte di Moron e Rota, in Andalucia, nell’operazione israelo-statunitense contro l’Iran.

Qui sotto il discorso integrale del leader spagnolo:

Come sapete, sabato scorso gli Stati Uniti e Israele hanno attaccato l’Iran, che ha risposto bombardando indiscriminatamente nove paesi della regione e una base britannica situata in uno stato europeo, a Cipro. Voglio, soprattutto, esprimere la solidarietà del popolo spagnolo ai paesi attaccati illegalmente dal regime iraniano. Da allora, le ostilità sono continuate, se non addirittura aumentate, causando centinaia di morti nelle case, nelle scuole, negli ospedali. Causando anche il crollo dei mercati azionari internazionali e l’interruzione del traffico aereo e dello Stretto di Hormuz, attraverso il quale, fino a molto recentemente, transitava il 20% del gas e del petrolio mondiale. Nessuno sa con certezza cosa accadrà ora. Persino gli obiettivi di coloro che hanno lanciato il primo attacco non sono chiari. Ma dobbiamo essere preparati – come hanno detto i promotori – alla possibilità che questa sarà una guerra lunga, con numerose vittime e, quindi, con gravi conseguenze anche su scala economica globale. La posizione del governo spagnolo su questa situazione è chiara e coerente. È la stessa posizione che abbiamo mantenuto in Ucraina e anche a Gaza. In primo luogo, respingiamo la violazione del diritto internazionale che ci protegge tutti, soprattutto i più vulnerabili, la popolazione civile. In secondo luogo, non dobbiamo dare per scontato che il mondo possa risolvere i suoi problemi solo attraverso conflitti e bombe. E infine, non dobbiamo ripetere gli errori del passato. In breve, la posizione del governo spagnolo può essere riassunta in quattro parole: no alla guerra.

Il mondo, l’Europa e la Spagna si sono già trovati in questa situazione. Ventitré anni fa, un’altra amministrazione statunitense ci ha trascinati in una guerra in Medio Oriente. Una guerra che, in teoria, all’epoca si diceva fosse stata combattuta per eliminare le armi di distruzione di massa di Saddam Hussein, per portare la democrazia e garantire la sicurezza globale, ma che, in realtà, analizzata in prospettiva, ha prodotto l’effetto opposto. Ha scatenato la più grande ondata di insicurezza che il nostro continente abbia mai subito dalla caduta del Muro di Berlino. La guerra in Iraq ha provocato un drastico aumento del terrorismo jihadista, una grave crisi migratoria nel Mediterraneo orientale e un diffuso aumento dei prezzi dell’energia, conconseguenti ripercussioni sul costo della vita e sul costo del cibo. Questo è stato il regalo del “trio delle Azzorre” agli europei dell’epoca. Un mondo più insicuro e una vita peggiore. È vero che è ancora troppo presto per sapere se la guerra in Iran avrà conseguenze simili a quelle dell’Iraq. Se porterà alla caduta del terribile regime degli ayatollah in Iran o alla stabilizzazione della regione. Ciò che sappiamo è che da questo non emergerà un ordine internazionale più equo, né produrrà salari più alti, servizi pubblici migliori o un ambiente più sano. In realtà, ciò che possiamo intravedere per il momento è una maggiore incertezza economica e l’aumento dei prezzi del petrolio e del gas. Per questo motivo la Spagna è contraria a questo disastro, perché comprendiamo che i governi sono qui per migliorare la vita delle persone, per fornire soluzioni ai problemi, non per peggiorarla. Ed è assolutamente inaccettabile che quei leader incapaci di assolvere a questo compito sfruttino la guerra per nascondere il loro fallimento, riempiendo le tasche di pochi – i soliti quelli. Gli unici che vincono quando il mondo smetterà di costruire ospedali per costruire missili.

Data questa situazione, il governo di coalizione progressista farà lo stesso che ha fatto in altri conflitti e crisi internazionali.

Innanzitutto, stiamo assistendo gli uomini e le donne spagnoli che si trovano in Medio Oriente, li aiuteremo a tornare nel nostro Paese, se, naturalmente, questo è il loro desiderio. Il Ministero degli Esteri e l’esercito stanno lavorando giorno e notte per organizzare le operazioni di evacuazione. È chiaro che le operazioni sono molto delicate perché lo spazio aereo della regione non è

sicuro e perché la rete aeroportuale è gravemente colpita dagli attacchi. Ma i nostri compatrioti possono essere certi che li proteggeremo e che li riporteremo a casa. In secondo luogo, il governo spagnolo sta studiando scenari e possibili misure per aiutare

famiglie, lavoratori, imprese e lavoratori autonomi, affinché possano mitigare l’impatto economico di questo conflitto, qualora fosse necessario. Grazie al dinamismo della nostra economia e anche alla responsabilità dimostrata dalla politica fiscale del governo, la Spagna dispone delle risorse necessarie per affrontare ancora una volta questa crisi.

Abbiamo la capacità, e anche la volontà politica, e lo faremo fianco a fianco con gli attori sociali, come abbiamo fatto durante la pandemia, la crisi energetica o, di recente, la crisi tariffaria. In terzo luogo, coopereremo, come abbiamo sempre fatto, con tutti i paesi della regione che promuovono la pace e il rispetto del diritto internazionale, che sono due parti dello stesso conflitto.

Sostieni

Siamo al lavoro per offrire a tutti un’informazione precisa e puntuale attraverso il nostro giornale Logos, da sempre gratuito. La gratuità del servizio è possibile grazie agli investitori pubblicitari che si affidano alla nostra testata. Se vuoi comunque lasciare un tuo prezioso contributo scrivi ad amministrazione [at] comunicarefuturo [dot] com

Grazie!