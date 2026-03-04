Un giardino della memoria per le vittime sul lavoro

Uno spazio pubblico affacciato su piazza Primo Maggio diventa simbolo di riflessione, rispetto e impegno per la sicurezza sul lavoro.

A Corbetta nasce un luogo dedicato alla memoria e alla consapevolezza. L’Amministrazione comunale ha infatti deciso di intitolare il giardino che si affaccia su piazza Primo Maggio alle vittime sul lavoro, trasformandolo in uno spazio simbolico dove fermarsi a riflettere su una delle piaghe più dolorose del nostro tempo.

L’iniziativa nasce dalla volontà di ricordare tutte le lavoratrici e i lavoratori che hanno perso la vita mentre svolgevano il proprio mestiere, persone che non hanno più fatto ritorno alle loro famiglie, ai propri affetti, alla quotidianità. Una tragedia che continua purtroppo a ripetersi e che chiama istituzioni, imprese e società civile a una responsabilità sempre maggiore.

Il giardino vuole diventare un segno concreto di rispetto e di memoria, ma anche un richiamo forte alla necessità di garantire condizioni di lavoro sicure. Ogni passo compiuto in questo spazio sarà idealmente dedicato a chi ha perso la vita svolgendo il proprio lavoro, ricordando che la sicurezza non può mai essere considerata un dettaglio o un costo da ridurre.

L’inaugurazione si inserisce nel contesto della Giornata mondiale per la salute e la sicurezza sul lavoro, che si celebra il 28 aprile, occasione che ogni anno richiama l’attenzione sul tema della prevenzione e della tutela dei lavoratori. Un momento importante per ribadire con forza un principio semplice ma fondamentale: non si può e non si deve morire di lavoro.

Il nuovo giardino diventa così un luogo pubblico che parla alla comunità, un invito a non dimenticare e a continuare a lavorare perché la dignità della vita e del lavoro siano sempre messe al primo posto. Un piccolo spazio verde che racchiude un messaggio grande: il lavoro deve essere strumento di crescita e realizzazione, mai causa di tragedia.

