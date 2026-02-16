Inclusione che si gusta: alla Tenuta Bramasole un pranzo speciale con i ragazzi della RSD Padre Crespi

Un momento di convivialità e lavoro condiviso tra ospiti, operatori e territorio, dove la tavola diventa spazio di incontro e crescita.

Ci sono giornate che lasciano il segno non per la loro straordinarietà, ma per la semplicità autentica dei gesti che racchiudono. È quanto accaduto lo scorso 13 febbraio alla Tenuta Bramasole, dove i ragazzi della RSD Padre Crespi di Legnano, realtà gestita da Anteo Impresa Sociale, hanno vissuto un’esperienza fatta di condivisione, inclusione e partecipazione.

Un pranzo speciale, pensato per essere davvero accessibile a tutti, ha rappresentato il cuore della giornata. Il menù, studiato con attenzione anche per chi convive con difficoltà legate alla disfagia, ha dimostrato come la cura e la sensibilità possano trasformare il momento del pasto in un’occasione di incontro autentico. Non solo un’esperienza gastronomica, ma un gesto concreto di attenzione verso le esigenze di ciascuno, nel segno della dignità e del rispetto.

La RSD Padre Crespi rappresenta oggi un punto di riferimento per il territorio nel campo dell’assistenza alle persone con disabilità e patologie neurologiche. Una struttura all’avanguardia sotto molteplici aspetti: dalla qualità degli spazi e delle tecnologie impiegate, fino alla presenza di professionisti altamente qualificati e a un’organizzazione che mette al centro la persona e il suo benessere complessivo.

Ma l’esperienza alla Tenuta Bramasole non si esaurisce in una singola giornata. Grazie alla disponibilità del titolare Stefano Carbone, è nato un percorso continuativo che coinvolge direttamente i ragazzi in attività concrete e creative. Una o due volte alla settimana, gli ospiti della struttura partecipano alla realizzazione di bomboniere artigianali destinate agli sposi che celebrano il loro matrimonio nella struttura di Inveruno, utilizzando materiali e prodotti a chilometro zero.

Accanto a questo, trovano spazio anche attività legate alla cura degli animali e alla vita quotidiana della tenuta, occasioni preziose per sviluppare competenze, responsabilità e autonomia. Esperienze che contribuiscono a rafforzare l’autostima e a creare legami autentici con il territorio, superando ogni barriera, anche quella più invisibile.

Quella vissuta alla Tenuta Bramasole è molto più di una semplice iniziativa: è la dimostrazione concreta che l’inclusione si costruisce giorno dopo giorno, attraverso relazioni vere, opportunità condivise e la volontà di riconoscere il valore unico di ogni persona. Un esempio virtuoso di collaborazione tra realtà sociali e imprenditoriali, capace di trasformare gesti quotidiani in occasioni di crescita per tutta la comunità.

