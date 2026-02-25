La Via Crucis con Delpini

L’appuntamento per i fedeli della zona IV sarà venerdì 27 febbraio: un momento che richiama fedeli da numerosi decanati, da Busto Arsizio a Legnano, da Rho a Castano, fino a Saronno.

Venerdì 27 febbraio alle 20.45 il cammino quaresimale guidato da Monsignor Mario Delpini attraverserà la città fino alla Basilica di San Martino. Magenta si prepara a vivere una serata intensa di fede e partecipazione. Venerdì 27 febbraio, alle 20.45, l’Monsignor Mario Delpini sarà in città per presiedere la prima Via Crucis della Quaresima per la Zona Pastorale IV, un appuntamento che coinvolgerà un territorio molto ampio e che da oltre un decennio non faceva tappa qui. La presentazione ufficiale dell’iniziativa è avvenuta nei giorni scorsi, alla presenza del sindaco Luca Del Gobbo e del prevosto don Federico Papini, che hanno sottolineato il valore ecclesiale ma anche civico dell’evento. Per l’Amministrazione si tratta di un riconoscimento importante per la città, scelta come punto di riferimento per un momento che richiama fedeli da numerosi decanati, da Busto Arsizio a Legnano, da Rho a Castano, fino a Saronno. La macchina organizzativa è già al lavoro da settimane, in collaborazione con la Parrocchia e la Polizia Locale, per garantire accoglienza, sicurezza e una viabilità adeguata. Le stime parlano di almeno un migliaio di partecipanti, numeri che potrebbero crescere se il meteo sarà favorevole. Il percorso prenderà avvio da piazza Arrigo VII, dove si terrà la prima stazione, per poi snodarsi lungo le vie centrali della città fino a raggiungere la Basilica di San Martino, cuore spirituale della comunità. Sono previste quattro soste di preghiera lungo il cammino. In caso di maltempo significativo, l’intera celebrazione si svolgerà in Basilica. Particolarmente significativo anche il gesto di solidarietà che accompagnerà la serata: le offerte raccolte saranno destinate alle Monache Romite Ambrosiane della Bernaga, recentemente colpite da un grave incendio che ha danneggiato il loro monastero. Un segno concreto di vicinanza che unisce preghiera e responsabilità. Nei prossimi giorni il Comune comunicherà attraverso i propri canali tutte le informazioni utili su eventuali modifiche alla circolazione e sulle aree di sosta disponibili, tra cui piazza del Mercato, l’area del Cimitero e il parcheggio multipiano di via De Gasperi. Sarà una Via Crucis che, oltre a segnare l’inizio del tempo forte della Quaresima, offrirà alla città un’occasione di incontro e di testimonianza condivisa, capace di coinvolgere non solo i credenti, ma l’intera comunità magentina.

