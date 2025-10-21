Una celebrazione per la Pace con l'Arcivescovo Mario Delpini. Domani mattina, alle ore 6.30, una funzione per la pace nel mondo in molte parrocchie della nostra zona Pastorale; l'Arcivescovo celebrerà nella Basilica di San Martino a Magenta.

Accogliendo i ripetuti inviti di Papa Leone XIV a intensificare la preghiera per la pace e facendo proprio il messaggio dei vescovi italiani al termine del Consiglio permanente della CEI svoltosi a Gorizia dal 22 al 24 settembre scorso, la Chiesa di Milano promuove per il mese di ottobre alcuni momenti particolari di preghiera nelle sette Zone pastorali della Diocesi, per invocare il dono della pace.

In una chiesa di ciascuna Zona sarà l’Arcivescovo a presiedere una Messa per la pace, affiancato dai rispettivi Vicari episcopali, alle 6.30 del mattino (con la sola eccezione di Milano, dove la celebrazione sarà alle 7 in Duomo). Nello stesso giorno e possibilmente nello stesso orario, tutte le parrocchie di quella Zona sono invitate a celebrare una Messa con la stessa intenzione. Mons. Delpini, poi, invita le comunità a pregare il rosario per la pace per tutto il mese di ottobre.

Così l’Arcivescovo presenta l’iniziativa: «Il nostro desiderio che ci sia pace tra i popoli è frustrato dalla constatazione di guerre che causano morte, distruzione e sofferenze indicibili in ogni parte della terra, guerre raccontate ogni giorno e guerre dimenticate da anni. Gli appelli per la pace - del Papa, dei vescovi, di tanti uomini e donne - cadono nel vuoto, senza scalfire neppure con un graffio la determinazione di chi si alza al mattino e si dice: “oggi vado ad ammazzare”.

In questo senso di impotenza i cristiani si sentono chiamati a rinnovare la fede in Gesù Cristo, principe di pace, e l’impegno nell’educare alla pace».

Continua mons. Delpini: «Invito anche tutte le parrocchie a celebrare una Messa speciale per la pace alle ore 6.30 del giorno indicato per ogni Zona pastorale, mentre io celebrerò quel giorno la Messa in una chiesa della zona».

