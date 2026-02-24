Magenta si veste di verde

Due giorni di festa per San Patrizio: il 14 e 15 marzo la tensostruttura di Piazza Mercato accende musica, sapori e atmosfera irlandese.

Magenta è pronta a cambiare colore, almeno per un fine settimana. Venerdì 14 e sabato 15 marzo la tensostruttura di Piazza Mercato ospiterà la Festa di San Patrizio, un appuntamento che promette di portare in città tutta l’energia e il calore delle tradizioni irlandesi.

L’ingresso sarà libero e l’obiettivo chiaro: trasformare il cuore cittadino in un grande pub in stile Dublino, tra musica, brindisi e convivialità. Per due giorni, infatti, il verde – simbolo dell’Irlanda e del celebre trifoglio – sarà il filo conduttore di un evento pensato per coinvolgere giovani, famiglie e gruppi di amici.

Non mancheranno le proposte gastronomiche, con un’area food attiva dalle 11 alle 23 sia sabato che domenica, pronta a sfornare piatti sfiziosi da gustare comodamente nelle sedute al coperto. E naturalmente protagonista sarà la birra, elemento immancabile di ogni autentica celebrazione di San Patrizio.

Grande spazio anche alla musica: sabato sera, a partire dalle 21, la tensostruttura si animerà con musica dal vivo e DJ set, per ricreare quell’atmosfera coinvolgente che richiama i locali irlandesi più caratteristici. Animazione e sorprese accompagneranno il pubblico durante tutta la manifestazione, tra brindisi, risate e voglia di stare insieme.

L’invito degli organizzatori è semplice: indossare qualcosa di verde e lasciarsi contagiare dallo spirito della festa. Per informazioni è attivo il numero 351 585 2780.

Un fine settimana diverso dal solito, dunque, per vivere Magenta sotto il segno del trifoglio e della convivialità, riscoprendo il piacere di ritrovarsi in piazza, tra musica e sorrisi.

