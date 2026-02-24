Il CAI sulla neve

In ventisei hanno preso parte all’iniziativa promossa dal CAI inverunese, con partenza da Saint-Jacques e salita verso il Pian di Verra inferiore.

Una notte limpida, la neve che scricchiola sotto le ciaspole e il profilo imponente dei quattromila che si staglia contro il cielo illuminato dalla luna piena. È stata un’esperienza capace di unire sport, amicizia e meraviglia quella vissuta dal CAI Inveruno sabato 31 gennaio, quando il gruppo ha raggiunto la Val d’Ayas per una suggestiva uscita invernale. In ventisei hanno preso parte all’iniziativa, con partenza da Saint-Jacques e salita verso il Pian di Verra inferiore. Un percorso che, passo dopo passo, ha regalato scorci spettacolari sul massiccio del Monte Rosa, in un silenzio quasi sospeso, rotto soltanto dalle risate e dal ritmo costante dell’escursione. La luce argentea della luna ha reso ancora più affascinante il paesaggio, trasformando la camminata in un piccolo viaggio fuori dal tempo. Meta della serata il Rifugio Ferraro, punto di riferimento per gli amanti della montagna in ogni stagione. Qui il gruppo ha potuto condividere una cena tipica valdostana, tra piatti caldi e sapori genuini, momento ideale per rinsaldare legami e raccontarsi le emozioni vissute lungo il percorso.

