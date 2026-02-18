Proiettile recapitato a un consigliere comunale di Fratelli d’Italia: atto vile e inaccettabile

Romano La Russa e Guglielmo Villani: “Clima intollerabile, non arretreremo di un passo”.

Fratelli d’Italia esprime la più ferma condanna per il grave atto intimidatorio avvenuto nella città di Cornaredo, dove a un consigliere comunale del partito è stato recapitato un proiettile. Un gesto vile e inaccettabile, che colpisce non solo la persona direttamente coinvolta, ma l’intero sistema democratico e il libero esercizio dell’impegno politico.

Purtroppo non si tratta di un episodio isolato. Negli ultimi tempi si sono verificati altri segnali preoccupanti di un clima avvelenato verso gli esponenti istituzionali locali di Fratelli d’Italia, che il partito respinge con determinazione. Non è tollerabile alcuna forma di intimidazione o violenza, né tantomeno un simile imbarbarimento del confronto politico.

A chi pensa di poter condizionare l’azione amministrativa attraverso minacce e gesti intimidatori, rispondiamo con fermezza: Fratelli d’Italia non si farà intimidire e continuerà a svolgere il proprio ruolo con serietà, responsabilità e rispetto delle istituzioni.

Nel ribadire la nostra piena solidarietà al consigliere coinvolto, chiediamo alle autorità competenti di fare piena luce sull’accaduto e di garantire la sicurezza di tutti gli amministratori locali.

Ci auguriamo, con un pizzico di ironia vista la vicinanza del Carnevale, che si tratti di un gesto riconducibile a uno “scherzo” di pessimo gusto — ipotesi già di per sé grave — perché diversamente saremmo di fronte a un fatto di una tale gravità da costringere il partito ad adottare iniziative e provvedimenti molto duri a tutela dei propri rappresentanti.

Romano La Russa

Capodelegazione Fratelli d’Italia – Giunta Regione Lombardia

Guglielmo Villani

Presidente Provinciale Fratelli d’Italia

