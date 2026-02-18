Cresce l'export italiano

Christian Garavaglia: "L‘Italia sale al quarto posto nel ranking mondiale dell’export".

"L‘Italia sale al quarto posto nel ranking mondiale dell’export e si impone nello scenario economico internazionale per competitività e capacità," dichiara Christian Garavaglia, capogruppo di Fratelli d’Italia in Consiglio regionale. "Ce lo dice l’Istat con gli ultimi dati diffusi, un risultato non semplice da raggiungere considerato il clima geopolitico fortemente in crisi con le conseguenti incertezze economiche e necessità sul fronte del reperimento delle materie prime a livello globale, ma, nonostante ciò, la nostra Nazione cresce ed esporta di più, registrando un trend positivo anche verso mercati strategici come gli Stati Uniti."

Secondo il consigliere Garavaglia, questi risultati rappresentano "la concreta risposta a chi voleva mandare il Paese in declino" e sono il frutto "dell’impegno e della visione strategica del Governo Meloni che ha posto al centro il Made in Italy per la valorizzazione del Sistema Paese."

Sulla stessa linea interviene Carlo Maccari, coordinatore regionale di Fratelli d’Italia in Lombardia, sottolineando come sia necessario che "le opposizioni ne prendano atto, accettando che questo Governo ha restituito all’Italia quella credibilità internazionale che meritava da tempo."

"Le nostre imprese sono spronate a rafforzare la presenza sui mercati internazionali aprendosi a tutto ciò che è innovazione senza perdere di vista la difesa delle proprie eccellenze," conclude il coordinatore regionale Maccari. "In un clima geopolitico molto complesso e delicato, la visione del Governo ha permesso di trasformare le sfide in opportunità, confermando la forza del nostro export a livello globale."

Sostieni

Siamo al lavoro per offrire a tutti un’informazione precisa e puntuale attraverso il nostro giornale Logos, da sempre gratuito. La gratuità del servizio è possibile grazie agli investitori pubblicitari che si affidano alla nostra testata. Se vuoi comunque lasciare un tuo prezioso contributo scrivi ad amministrazione [at] comunicarefuturo [dot] com

Grazie!