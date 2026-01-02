La processione dei Magi

Cuore dell’iniziativa sarà l’animazione del Presepe Vivente, in programma martedì 6 gennaio, con figuranti in costume pronti a far rivivere la Natività... prima dell'arrivo della Befana!

Una tradizione che si rinnova, capace di unire fede, comunità e voglia di stare insieme. Martedì 6 gennaio 2026, giorno dell’Epifania, Cuggiono si prepara a vivere un pomeriggio speciale grazie all’iniziativa promossa dalle associazioni del paese, con il patrocinio del Comune, che animerà la Basilica di San Giorgio Martire e il Parco di Villa Annoni.

Il programma prenderà il via alle ore 15, in Basilica, con i Vespri e il tradizionale bacio a Gesù Bambino: un momento di raccoglimento e spiritualità che richiama il significato più autentico della festa dell’Epifania. Subito dopo, alle 15.30, le vie del centro si coloreranno con la processione dei Re Magi, in partenza dalla Basilica e diretta verso il Parco, accompagnata dalle note del Corpo Musicale Santa Cecilia di Cuggiono, che renderà ancora più suggestiva l’atmosfera.

Cuore dell’iniziativa sarà l’animazione del Presepe Vivente, in programma alle ore 16, con figuranti in costume pronti a far rivivere la Natività in un contesto unico come quello di Villa Annoni. Un racconto “in carne e ossa” che ogni anno affascina grandi e piccoli, trasformando il parco in un luogo fuori dal tempo, dove la tradizione prende forma e diventa esperienza condivisa.

A rendere il pomeriggio ancora più atteso, alle 16.30, sarà l’arrivo della Befana, che porterà con sé sorrisi, curiosità e quell’immancabile tocco di magia che accompagna la festa dell’Epifania, soprattutto per i bambini.

Al termine della manifestazione, spazio anche alla convivialità, con tè caldo, cioccolata e panettone offerti ai partecipanti: un modo semplice ma autentico per concludere insieme la giornata, scambiarsi gli auguri e rafforzare quel senso di comunità che iniziative come questa sanno creare.

Un appuntamento che, anno dopo anno, conferma il valore delle tradizioni condivise e il ruolo fondamentale delle associazioni nel tenere vivo il tessuto sociale del paese, regalando a Cuggiono un’Epifania fatta di fede, musica, emozioni e calore umano.

