Crollo in centro paese

Parziale crollo di una casa in centro tra San Rocco e piazza San Giorgio. Area subito isolata e verifiche in corso: nessun ferito, strada chiusa fino alla messa in sicurezza.

Momenti di apprensione nella mattinata di domenica 15 febbraio a Cuggiono, dove si è verificato un cedimento strutturale parziale all’interno di un edificio ormai in disuso, situato in un cortile tra via Fratelli Piazza e via San Rocco. L’episodio, avvenuto nelle prime ore del giorno, ha immediatamente fatto scattare la macchina dei soccorsi e delle verifiche, con l’obiettivo primario di garantire la sicurezza dell’area e prevenire ulteriori rischi.

Secondo quanto comunicato dal sindaco Giovanni Cucchetti, appena giunta la segnalazione sono stati attivati tempestivamente tutti i protocolli di sicurezza. Sul posto sono intervenuti i Vigili del Fuoco, i Carabinieri della Stazione locale e il personale tecnico comunale, che hanno effettuato i sopralluoghi necessari sia sul fabbricato interessato sia sugli immobili confinanti.

In via precauzionale, è stata disposta la chiusura del tratto di via San Rocco compreso tra l’intersezione con via Fratelli Piazza e via Piantanida. La decisione, formalizzata con apposita ordinanza, ha permesso di isolare la zona e consentire le operazioni di messa in sicurezza senza pericoli per residenti e passanti.

Fortunatamente, trattandosi di una struttura fatiscente e non abitata, non si registrano feriti né persone coinvolte. Le operazioni si sono concentrate sul consolidamento delle parti pericolanti e sulla verifica delle condizioni complessive dell’edificio e delle aree circostanti.

Il tratto di strada è rimasto interdetto sia al traffico veicolare sia a quello pedonale fino al completamento degli interventi. Solo al termine delle verifiche e delle opere necessarie è stato possibile procedere con la riapertura e il ritorno alla normalità.

Un episodio che ha inevitabilmente suscitato preoccupazione tra i residenti, anche perchè non è il primo e sempre nelle vie del centro storico del paese. Sono ormai molti gli stabili disabitati pericolanti e in cattive condizioni, anche pubblici, come l'ex Comune e le ex Scuole Elementari. La riqualificazione del centro sarà sicuramente uno degli argomenti principali per i temi elettorali verso le amministrative.

Sostieni

Siamo al lavoro per offrire a tutti un’informazione precisa e puntuale attraverso il nostro giornale Logos, da sempre gratuito. La gratuità del servizio è possibile grazie agli investitori pubblicitari che si affidano alla nostra testata. Se vuoi comunque lasciare un tuo prezioso contributo scrivi ad amministrazione [at] comunicarefuturo [dot] com

Grazie!