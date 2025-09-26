A Magenta... “lo sport è ovunque!”

Dal calcio alla pallavolo, dalle arti marziali alla danza, passando per ciclismo, ginnastica e discipline inclusive rivolte alle persone con disabilità: un mosaico variegato di proposte.

Magenta ha vissuto, domenica 21 settembre, una giornata che ha saputo unire energia, partecipazione e spirito di comunità. La Festa dello Sport 2025, posticipata di una settimana per non sovrapporsi al Raduno Regionale dei Bersaglieri, ha trovato una cornice ideale nella rinnovata piazza Arrigo VII e nella tensostruttura adiacente, trasformate per l’occasione in un vero e proprio villaggio sportivo. Fin dal primo pomeriggio le famiglie hanno popolato gli stand delle quasi trenta associazioni coinvolte, che hanno dato vita a dimostrazioni, prove aperte e attività dedicate a grandi e piccoli. Dal calcio alla pallavolo, dalle arti marziali alla danza, passando per ciclismo, ginnastica e discipline inclusive rivolte alle persone con disabilità: un mosaico variegato che ha testimoniato la ricchezza del tessuto sportivo magentino. Grande curiosità ha suscitato la parete di arrampicata sportiva, installata grazie alla collaborazione con FASI Lombardia, che per la prima volta ha portato in città questa disciplina con istruttori qualificati pronti a guidare bambini e adulti. Un vero successo, con lunghe code di giovani arrampicatori desiderosi di cimentarsi. Il tema scelto per questa edizione, “Lo sport è ovunque”, ha fatto da filo conduttore all’intera manifestazione. “Volevamo sottolineare – ha spiegato l’assessore Mariarosa Cuciniello – il valore inclusivo, educativo e sociale dello sport, capace di raggiungere ogni angolo della comunità”. Un messaggio che si è tradotto in volti sorridenti, abbracci e applausi, ma soprattutto nella possibilità per tutti di sentirsi parte di una festa che non conosce barriere. Nel pomeriggio non sono mancati i saluti istituzionali, con la presenza del sindaco e di numerosi ospiti, tra cui la sottosegretaria regionale a Sport e Giovani, Silvia Picchi. La Festa dello Sport, però, non si esaurisce in un solo giorno. A completare il programma, infatti, ci sono appuntamenti collaterali di rilievo: lo Sport Match, torneo scolastico interscolastico di calcio atteso a ottobre, e la serata dedicata alle Eccellenze Sportive 2024/2025, in programma venerdì 26 settembre nella sala consiliare, con la partecipazione di atleti di spicco come Daila Dameno, Simone Barlaam e l’ex calciatore Maurizio Ganz, intervistato in un dialogo speciale dal sindaco. “Lo sport è ovunque – ha ricordato l’amministrazione comunale – non è solo un motto, ma una visione. È il desiderio di portare attività fisica, valori dell’impegno, del rispetto e della partecipazione in ogni spazio della nostra città, coinvolgendo bambini, giovani, adulti, persone fragili, atleti, appassionati e curiosi”.

