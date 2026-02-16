Nuovo carro soccorso dei VdF

Un mezzo fondamentale per ricerca, salvataggio ed evacuazione: rafforzata la sicurezza del territorio.

Una giornata di festa, tradizione e riconoscenza quella vissuta domenica 15 febbraio a Inveruno, dove il distaccamento dei volontari del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco ha celebrato Sant’Antonio, patrono dei pompieri, inaugurando ufficialmente il nuovo carro soccorso entrato a far parte della dotazione operativa.

La mattinata si è aperta nella caserma di via Lazzaretto con il ritrovo dei volontari e il tradizionale alzabandiera, seguito dalla celebrazione della Santa Messa nella chiesa parrocchiale. Un momento molto partecipato, che ha voluto rendere omaggio all’impegno quotidiano di donne e uomini che rappresentano un presidio essenziale per la sicurezza della comunità. In piazza San Martino sono stati inoltre esposti alcuni dei mezzi in dotazione al distaccamento, permettendo ai cittadini di conoscere da vicino il lavoro e le attrezzature utilizzate negli interventi di emergenza.

Il momento più atteso è stato senza dubbio la presentazione del nuovo automezzo, un carro soccorso moderno e altamente specializzato, destinato a operare in scenari complessi che prevedono la ricerca, il soccorso e l’evacuazione di persone. Si tratta di uno strumento indispensabile in situazioni come incendi in abitazioni o edifici, crolli o emergenze in ambienti difficili, dove rapidità e dotazioni adeguate possono fare la differenza nel salvare vite umane.

Il mezzo è stato acquistato grazie al sostegno di Regione Lombardia, al contributo del benefattore Alessandro Fornara attraverso un progetto dedicato e all’impegno dell’Associazione Amici dei Pompieri di Inveruno, realtà che da anni affianca concretamente il distaccamento nelle sue attività.

L’inaugurazione si è conclusa con la benedizione del nuovo automezzo e dei volontari, suggellando una giornata che ha unito istituzioni, associazioni e cittadini attorno a un simbolo concreto di solidarietà e responsabilità condivisa. Con l’entrata in servizio del carro soccorso, il distaccamento di Inveruno rafforza ulteriormente la propria capacità operativa, confermando il valore insostituibile del volontariato e della collaborazione per la tutela del territorio.

Sostieni

Siamo al lavoro per offrire a tutti un’informazione precisa e puntuale attraverso il nostro giornale Logos, da sempre gratuito. La gratuità del servizio è possibile grazie agli investitori pubblicitari che si affidano alla nostra testata. Se vuoi comunque lasciare un tuo prezioso contributo scrivi ad amministrazione [at] comunicarefuturo [dot] com

Grazie!