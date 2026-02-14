Piazza San Giorgio, primi passi verso il restyling

Avviate le operazioni preliminari: rimossi piante e vasi curati dai volontari WWF in vista del cantiere.

A Cuggiono il cambiamento è già iniziato. In attesa dell’apertura ufficiale del cantiere per la nuova Piazza San Giorgio, in questi giorni sono partite le operazioni preliminari di “preparazione” dell’area, primo passo concreto verso la riqualificazione annunciata dall’Amministrazione comunale.

Tra gli interventi più visibili, la rimozione delle piante e dei grandi vasi che negli ultimi anni avevano contribuito a rendere più accogliente il centro del paese. Un allestimento semplice ma significativo, frutto dell’impegno e della passione dei volontari del WWF locale, che con costanza avevano curato il verde della piazza, trasformandolo in un piccolo angolo fiorito ai piedi della Basilica di San Giorgio.

Un gesto necessario dal punto di vista tecnico, per consentire l’avvio dei lavori, ma che non è passato inosservato. Quelle piante rappresentavano infatti un segno tangibile di attenzione civica e collaborazione tra associazioni e Comune. Un esempio concreto di come la cura condivisa degli spazi pubblici possa generare bellezza e senso di appartenenza.

L’intervento rientra nel più ampio progetto di riqualificazione dell’asse centrale del paese – da via San Rocco a Piazza Chiesa Vecchia – che punta a restituire alla piazza una funzione pienamente aggregativa, con nuovi arredi urbani, sedute e soluzioni pensate per favorire la socialità e la sicurezza.

Il percorso entra dunque nella sua fase operativa. Se da un lato qualche cambiamento può suscitare nostalgia per ciò che c’era, dall’altro si apre una prospettiva nuova per il cuore di Cuggiono: uno spazio rinnovato, più funzionale e pronto a diventare ancora di più luogo di incontro e di comunità.

Intanto, tra transenne e operazioni tecniche, la piazza comincia a raccontare il suo futuro. E lo fa partendo proprio da quei gesti, piccoli ma concreti, che negli anni l’hanno resa viva grazie all’impegno dei suoi cittadini.

