UYBA ritrova il sorriso

Le farfalle di Enrico Barbolini hanno messo in campo un match di grande maturità, frutto di uno studio accurato dell’avversario e di numeri che parlano chiaro.

Dopo aver archiviato un impegnativo tour de force contro i top team del campionato, la Eurotek Laica UYBA Busto Arsizio torna alla vittoria e lo fa nel modo migliore: una prestazione solida, preparata nei dettagli e quasi impeccabile, che vale un secco 3-0 sul campo della CBF Balducci HR Macerata, al Pala Fontescodella. La UYBA risale all'ottavo posto a quota 23 punti in classifica.

Le farfalle di Enrico Barbolini hanno messo in campo un match di grande maturità, frutto di uno studio accurato dell’avversario e di numeri che parlano chiaro: appena 11 errori complessivi e un servizio devastante, capace di produrre 7 ace di squadra. Proprio dai nove metri è nata gran parte della superiorità bustocca, che ha facilitato il lavoro del muro-difesa e della seconda linea.

Ottima la prova sottorete di Eckl e Torcolacci, protagoniste di tantissimi tocchi a muro, così come l’attenzione difensiva di Federica Pelloni, preziosissima nel dare continuità alle azioni. Da lì, il gioco ha sempre trovato la regia lucida e brillante di Seki, abile a distribuire con precisione e ritmo.

L’unico vero passaggio a vuoto per la UYBA è arrivato nel secondo set: avanti 18-11, le biancorosse si sono fatte rimontare fino al 18-18 da una Macerata rivitalizzata dall’ingresso di Kockarevic. In quel momento, però, Barbolini ha pescato alla perfezione dalla panchina: l'ingresso di Metwally, insieme al doppio cambio con Diouf e Schmit, visto con profitto in tutti i parziali, si è rivelato decisivo. I punti di Metwally e Diouf hanno rimesso la gara sui binari giusti, spegnendo l’entusiasmo delle padrone di casa (fondamentali anche i tre muri finali delle farfalle).

Tra i tanti segnali positivi, spiccano anche i numeri della ricezione, solidissima con un 79% di positività, e soprattutto la prestazione offensiva di Melanie Parra (MVP): per la schiacciatrice messicana una serata da incorniciare, chiusa con 19 punti, di cui 14 in attacco (53%), 4 ace e 1 muro, risultando a tratti incontenibile per la difesa marchigiana.

Da segnalare anche i 12 punti dell’ex Valeria Battista e l’eccezionale 80% offensivo di Torcolacci (9 punti), ulteriore conferma del perfetto timing trovato con Seki al centro.

Sul fronte Macerata, che arrivava da un periodo molto positivo, non sono bastati i 12 punti di Kockarevic e gli 8 di Kokkonen per arginare una UYBA apparsa brillante, concreta e sicura dei propri mezzi.

Una vittoria che vale più dei tre punti: per le farfalle è un’iniezione di fiducia e consapevolezza, il segnale che il lavoro fatto contro i grandi del campionato sta iniziando a dare frutti concreti.

