"Serve più sicurezza e decoro per il cimitero"

Le due liste segnalano anche la presenza di alcuni punti in cui vi sono deturpamenti a totale mancanza di rispetto che esigerebbe un luogo in cui riposano i defunti del paese.
Dairago - Il comune

Più sicurezza e decoro per il cimitero comunale cittadino. Lo chiedono le liste Scelgo Dairago e UniAmo Dairago sulla scorta dei furti che, in questi ultimi periodi, si sono verificati all'interno del camposanto. Le due liste segnalano anche la presenza di alcuni punti in cui vi sono deturpamenti a totale mancanza di rispetto che esigerebbe un luogo in cui riposano i defunti del paese. "E' difficile accettare che un luogo così delicato sia rimasto così vulnerabile- scrivono - interventi tardivi e provvisori non restituiscono sicurezza nè decoro, i nostri cari meritano rispetto".

