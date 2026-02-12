Giovani in corsa, tra pedane e campestri

Dalle campestri di Oleggio alle gare regionali di Lissone e Bergamo: il settore giovanile brilla e colleziona podi, personali e vittorie di categoria.

Un fine settimana intenso, di quelli che raccontano meglio di tante parole la vitalità di un settore giovanile in crescita. Tra fango, pedane e strade, i giovani atleti hanno saputo distinguersi in diverse competizioni regionali, portando a casa risultati importanti e, soprattutto, confermando impegno e passione.

Nella campestre di Oleggio i più piccoli hanno dato spettacolo. Gli Esordienti hanno affrontato il percorso con entusiasmo e determinazione, dimostrando che la voglia di mettersi in gioco conta quanto il cronometro. Una prova che ha unito spirito competitivo e divertimento, con tanti sorrisi al traguardo e la consapevolezza di aver dato tutto.

Ottimi riscontri anche a Lissone, dove ragazzi e cadetti hanno saputo ritagliarsi un ruolo da protagonisti. Spicca il secondo posto di Greta Piemonti, risultato che conferma la solidità del suo percorso. In pedana, quarto posto per Massimiliano Oldani nel getto del peso cadetti in una gara regionale di livello, mentre Maya Pastori ha firmato il proprio primato personale sempre nel peso, segnale di una crescita tecnica costante.

A chiudere il quadro, la prova su strada a Bergamo, dove Dario Cardani ha centrato la vittoria di categoria nella 10 chilometri, impreziosita dal nuovo primato personale. Un successo che racconta sacrificio, costanza negli allenamenti e capacità di gestire la gara con maturità.

Nel complesso, un weekend che testimonia il buon lavoro svolto da tecnici e società: non solo medaglie e piazzamenti, ma una crescita diffusa che lascia ben sperare per i prossimi appuntamenti. Perché dietro ogni risultato c’è una storia fatta di allenamenti, pioggia, fatica e sogni che, passo dopo passo, prendono forma.

