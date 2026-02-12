Un Tram Herbalife attraverso gli sport invernali

Un tram brandizzato, una sound & visual experience e due campioni olimpici: Herbalife, da sempre vicina ai valori dello sport, porta l’esperienza dei campioni impegnati alle Olimpiadi e Paralimpiadi di Milano Cortina 2026 nella vita quotidiana.

Herbalife, azienda e community leader nel settore del benessere, Sponsor Olimpico e Paralimpico di Milano Cortina 2026, ha scelto di raccontare il suo impegno nel mondo dello sport e della nutrizione attraverso una attivazione sul territorio milanese, che propone un viaggio attraverso l’importanza della nutrizione nella vita di tutti i giorni.

Dall’11 al 15 febbraio, un tram interamente brandizzato Herbalife attraverserà le vie di Milano trasformandosi in una piattaforma esperienziale su rotaie. L’obiettivo: non solo portare il brivido olimpico alle persone e far vivere un momento memorabile durante i giochi Olimpici di Milano Cortina 2026. A bordo del tram, i passeggeri potranno immergersi in una sound & visual experience, pensata per vivere dal vivo i valori dello sport e di una vita sana e attiva, che da sempre contraddistinguono il brand. Durante il percorso, sarà possibile degustare alcuni prodotti Herbalife e incontrare due Ambassador del marchio, leggende dello sport italiano, il campione olimpico Massimiliano Rosolino e la schermitrice Arianna Errigo. Ma non solo.

Il tram Herbalife è attivo dalla fermata di Piazza Castello 2, a partire da mercoledì 11 Febbraio fino a domenica 15.

